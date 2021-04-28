Главный редактор Intex-press: «Похоже, на примере нас на ходу разрабатывают упрощённый механизм наказания»

Серьёзные проблемы с чередой судов начались у независимого барановичского издания и его владельца после публикации интервью со Светланой Тихановской.

В понедельник 26 апреля суд в Барановичах рассмотрел административное дело в отношении Владимира Янукевича, главного редактора и владельца барановичского независимого издания Intex-press, который обвинялся в нарушении законодательства о СМИ. Поводом для этого стало опубликованное на сайте 14 апреля интервью с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

Суд признал Янукевича виновным в нарушении ч. 5 ст. 23.5 КоАП: распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено на интернет-ресурсах в соответствии с законодательными актами, и оштрафовал на максимально возможную по этой статье сумму — 20 базовых (580 рублей).

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«Брестская газета» позвонила в Барановичи, чтобы задать Владимиру Янукевичу несколько вопросов: о прошедшем суде, об обстановке в коллективе из-за давления, о поддержке читателей и о будущем независимых СМИ в Беларуси.

— Ожидали, что суд оштрафует вас по максимуму или всё-таки была надежда на чудо?

— Судя по тому, как развивается ситуация в Беларуси, я в общем-то ничего хорошего от суда не ожидал. В душе теплилась надежда, что может быть хоть в небольших городах судьи будут придерживаться действующего законодательства и довольно объективно рассматривать ситуацию, которая сложилась, в частности, с нашим интервью. Но когда началось заседание и были отвергнуты все наши ходатайства, всё стало ясно. На мой взгляд, все ходатайства были обоснованы и дело должно было быть прекращено или по крайней мере отправлено на доработку или статья должна быть изменена. Повторюсь: особых иллюзий я не питал, понимая, что законодательство усложняется и для прессы, и для всех людей, которые живут в Республике Беларусь. Но я не думал, что всё это будет происходить довольно беспардонно.

— Когда стало известно о давлении на вас и редакцию из-за интервью со Светланой Тихановской, в соцсетях Intex-press появилась просьба к читателям поддержать издание, подписавшись на газету. Чувствуете отклик?

— Конечно чувствуем. Более 100 человек подписались на нашу газету через ЕРИП. Выросла подписка на собственной системе в Барановичах, несмотря на то, что все самые крупные торговые сети отказались распространять нашу газету. Мы надеемся, что будет несколько сотен, а, возможно, и более тысячи человек, которые поддержат нас и подпишутся на нашу газету. Мы очень на это рассчитываем, и после нашего разговора с вами я буду писать обращение к читателям в своей колонке редактора и обращаться за поддержкой. Сегодня многие читатели звонят и говорят: подписаться на вашу газету — это мало, как вас ещё можно поддержать финансово?

— И что вы им отвечаете?

— Самый простой способ — купить пдф-страницы. Подписать своих родных и близких. Это те возможности, которые реально существуют. Есть и другие варианты, над которыми мы сейчас работаем, но пока я бы не хотел о них говорить.

— Вас наказали за интервью со Светланой Тихановской. Значит ли это, что теперь писать о ней вы будете с особой осторожностью или не будете писать вообще?

— Ну какая осторожность? Мы сегодня и на суде заявляли, что Светлана Тихановская не осуждена. Не было суда, который бы подтвердил, что она является «экстремисткой». Что касается того, что говорила Светлана Тихановская в нашем интервью, мы и в суде настаивали, и я сейчас вам говорю — это было её оценочное мнение. По сути, это можно сказать о любом интервью. Это оценочное мнение человека на происходящие события и проблемы, которое имеет право на жизнь. Готовясь к судебному заседанию, я прочитал о том, что подразумевается под законом, по которому нас привлекают. Оказывается, безопасность нашего государства в информационной сфере заключается именно в информировании людей — не предвзятом, свободном информировании, в возможности людей получать информацию, в свободном доступе к информации.

(Разговор прерывает звонок от адвоката. Владимир извиняется и говорит, что это связано с проверкой в отношении него по ст. 361 УК РБ (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь)).

— А что уже сделано в рамках проверки по уголовному делу?

— Меня опросили, опросили как свидетеля журналистку Людмилу Зеленькову, которая готовила этот материал. Сейчас прислали очередной запрос, на который мы готовим ответы.

— Какая атмосфера сейчас в редакции?

— На мой взгляд, редакция ещё больше сплотилась. Мы прекрасно понимаем, почему это происходит, понимаем, что не должно государство определять, про что людям знать можно, а про что — нельзя. Не должно государство указывать, про что журналистам писать можно, а про что — нельзя, про что мы должны говорить, а про что — молчать, делая вид, что ничего не происходит. Мы думаем по-другому. Нас учили журналистике по-другому. Мы воспитаны на европейских принципах журналистики. Поэтому мы и дальше будем делать профессионально своё дело, мы так определились, мы обсуждали эту ситуацию. Некоторые сотрудники говорили, что, может, надо быть поосторожнее. А я считаю, что ни капельки свободы не нужно отдавать. Если по закону мы имели право брать у Светланы Тихановской интервью, то мы и брали по закону. Мы пытаемся в нашей стране, в которой сегодня «не до законов», жить и работать в рамках закона.

— Что ждёт в ближайшее время независимые белорусские СМИ?

— Тем СМИ, которые работают с общественно-значимой информацией, гражданской информацией, понятно, что в сегодняшних условиях будет всё сложнее и сложнее. Особенно в условиях ужесточения законодательства, которое мы все реально наблюдаем в последнее время не только в отношении СМИ, но и всех граждан. Это и утяжеление наказаний, и возможность наказывать в каком-то упрощённом режиме. Я боюсь, что наш пример — это какое-то упрощение. Меня эта тенденция очень настораживает, потому что это как упрощенный режим наказания юридических лиц, и он вырабатывается на ходу. Вы экстремисты — и всё. Это настораживает. Поэтому мы в любом случае будем опротестовывать решения, которые приняты в отношении нас судом в Барановичах. Мы будем опротестовывать их в суде в Бресте. Не добьёмся правды там — пойдем ещё дальше. С одной стороны, печально, что это началось с нас, но с кого-то это всё равно должно было начаться.

У независимых СМИ в ближайшее время будет очень сложная и нелёгкая жизнь. Потому что придётся чуть ли не на воду дуть, а это не всегда получается. По сути, сегодня любое альтернативное мнение любого эксперта, который критически отзовется о том, что происходит в нашей стране, можно расценивать как нанесение вреда интересам Республики Беларусь. Если они подтвердят эту практику на нашем примере и разработают механизм (похоже, мы идем первыми), то, мне кажется, незавидная судьба ждёт в ближайшее время все независимые СМИ, которые работают с общественно-политической повесткой.

Но, с другой стороны, общество встает на нашу защиту. А общество — это большая сила. Оно тоже может сыграть свою роль. Оптимизма сегодня добавляет поддержка, которую я ощущаю от наших читателей, от всех окружающих людей. Это так приятно — как крылья выросли. Раньше я всегда думал, что наша работа не такая заметная и не такая важная как кажется. Ещё до августовских событий я всегда корил себя за то, что мы не сделали всего, что могли бы: не давали людям достаточный объем информации, чтобы они могли самостоятельно и трезво принимать решения. А после августа понял, что корил себя напрасно. Я всё больше разочаровывался в своих прежних взглядах, и меня это так радовало. Я начал верить в белорусов. События, происходящие сегодня с нашим изданием, со мной еще больше меня в этом убеждают. Поэтому повторюсь, будет очень сложно независимым СМИ. Но поддержка от людей исходит колоссальная. Выживем ли мы? Время покажет. Я же, как и раньше, руководствуюсь принципом: живи по совести, делай, что должен и будь что будет.

P.S. 5 мая Экономический суд Брестской области рассмотрит административное дело по части 4 статьи 23.5 КоаП за публикацию интервью со Светланой Тихановской в газете Intex-press. Издательскому дома «Интекс-пресс», директором которого является Владимир Янукевич, грозит штраф до 200 базовых величин.