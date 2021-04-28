Скоро лето. О пляже с тёплым песочком мечтают многие. Соскучились так соскучились! Где могут отдохнуть белорусы в нынешнем сезоне? Везде ли требуют ПЦР-тесты? И как насчёт самоизоляции по возвращении? Пишет «Адзінства».

1. Египет

Сегодня, пожалуй, это самая доступная (=бюджетная) и популярная страна для отдыха. Вылеты из Минска и всех областных центров в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду — без пересадок.

Карантин не нужен. ПЦР-тест — нужен, за 72 часа до вылета.

Виза бесплатная. На прилёт в Хургаду это действительно до 30 апреля, затем, как и раньше, стоимость визы с человека будет равна 25 долларам.

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Самоизоляции нет.

2. Турция

Вылеты в Турцию чартерами из Беларуси.

С 19.00 29 апреля до 05.00 17 мая вводится полный локдаун. Комендантский час распространяется на постоянных жителей Турции. Отели введут жёсткий карантин. Пока же перелёты туда осуществляются, отели принимают туристов.

ПЦР-тест — нужен, за 72 часа до вылета. Решение турецких властей о необходимости теста продлено до 31 мая, в дальнейшем возможна отмена.

Виза — не нужна.

Самоизоляция по прилёте в Беларусь — 10 дней.

3. Объединённые Арабские Эмираты

Если вы хотите побывать в этой стране, следует поспешить. Сезон приятного отдыха закончится уже в конце мая. Летом там достаточно жарко.

Вылет осуществляется регулярными рейсами из Беларуси.

ПЦР-тест — нужен, за 72 часа до вылета. ПЦР-тест по прилёту в ОАЭ — выборочно, бесплатно.

Самоизоляция по прилёте в Беларусь — не нужна, виза тоже.

4. Албания

В Албанию можно будет отправиться уже в начале лета.

ПЦР-тест и виза не нужны.

Самоизоляция по прилёте в Беларусь — 10 дней.

Перелёт — чартерная программа из Беларуси.

5. Черногория

Скалистые горы, средневековые деревни и многочисленные пляжи на побережье Адриатического моря ждут своих туристов.

ПЦР-тест — не нужен с 22 апреля 2021 года. Виза тоже не нужна.

Самоизоляция по прилёте в Беларусь — 10 дней.

6. Тунис

Эта страна идеальна для оздоровительных процедур, наслаждения спокойным солнцем и знакомства с достопримечательностями.

ПЦР-тест — нужен, за 72 часа до вылета. Виза — не нужна.

Самоизоляция по прилёте в Беларусь — 10 дней.

Перелёт — чартерная программа из Беларуси.

7. Грузия

У этой страны есть тёплое море и яркое солнце, высокие горы и богатая история.

ПЦР-тест — нужен, за 72 часа до вылета. Также подходит справка о вакцинации (любой сертифицированной вакциной).

Повторный тест — на 3-й день пребывания в Грузии.

Не позже чем за 48 часов до прибытия в Грузию нужно заполнить специальную форму заявки.

Виза — не нужна. Самоизоляция по прилёте в Беларусь — 10 дней.

Перелёт — регулярные рейсы из Беларуси.

8. Сербия

Если Вас интересует активный лыжный отдых или настоящий релакс на термальных курортах, тогда стоит рассмотреть Сербию.

ПЦР-тест — нужен, за 48 часов до вылета.

Виза — не нужна.

Самоизоляции по прилёте в Беларусь — 10 дней.

Перелёт — регулярные рейсы из Беларуси.

9. Кипр

Красивейший остров, покрытый скалистыми горами, виноградниками и зелёным лесом. Кипр может легко стать отдыхом вашей мечты.

Из Минска прямыми рейсами.

ПЦР-тест — нужен, за 72 часа до вылета.

Дополнительный тест по прибытии на Кипр — платно.

С 10 мая при наличии прививочного сертификата отрицательный тест на коронавирусную инфекцию не потребуется. Туристы должны перед поездкой загрузить свой сертификат на сайт Cyprus Flight Pass и заполнить специальную форму.

10-дневная самоизоляция по возвращении.

Нужна виза или наличие мульти-шенгена.

Также можно отдохнуть на Мальдивах, острове Занзибар, слетать в Мексику, Доминикану, на Кубу, в Шри-Ланку и Таиланд. Но стоит приготовиться к тому, что перелёт будет со стыковками в других аэропортах мира. К тому же, в большинство из этих стран необходимо сделать визу, а иногда по прибытии - ПЦР-тест (к примеру, в Мексике его цена 150 долларов).

Отдых на Украине возможен при наличии оснований, например, на санаторно-курортное лечение с подтверждением от принимающей стороны. ПЦР-тесты обязательны для взрослых и детей старше 12 лет. Самоизоляция по прилёту — 10 дней.

В России доступны все курорты, организованных туров нет. Добраться до нужного места можно — авиа или ЖД. Обязательно наличие ПЦР-теста. Самоизоляции по приезде нет.

Ещё возможны экскурсионные ЖД-туры в Москву и Санкт-Петербург. А вот насчёт автобусных — лучше не рискуйте. Некоторые турагентства предлагают тот ещё квест.

На заметку: практически все турагентства включают в стоимость путевок ПЦР-тесты (на территории Беларуси) и страховку от невылета.

Следите за новостями страны, куда хотите попасть. Не спешите с бронированием. Перед вылетом на всякий случай зайдите на сайт или соцстраничку того отеля или санатория, в который вы собрались. Посмотрите, когда были сделаны последние фото и посты, есть ли там «жизнь». Как рассказывают в туристических фирмах, бывает, что в некоторых отелях открыты продажи, а на самом деле они не работают. В любом случае будьте готовы к «сюрпризам» и помните, что риск есть всегда: «корона» никуда не ушла. Таковы реалии сегодняшнего туризма. И если вы хотите отдыхать, то учитывайте всё.