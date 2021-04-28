ФК «Слуцк» принимает дома брестское «Динамо». Прогноз на матч

В четверг, 29 апреля, в рамках седьмого тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» принимает дома брестское «Динамо». Матч пройдёт на стадионе Слуцкого государственного колледжа. Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 18:00.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Слуцк». Случчане в прошедшее воскресенье провели один из худших матчей в текущем розыгрыше чемпионата: команда проиграла в Мозыре местной «Славии» со счётом 1:3. Конечно, можно вспомнить и разгромное поражение от БАТЭ в первом туре со счётом 0:3, но в той игре это было закономерно, так как БАТЭ — лидер чемпионата, а «Славия» — сопоставимый по силам соперник. К тому же все три гола, которые пропустили «бело-синие» в Мозыре — ошибки и недоработки игроков «Слуцка»: два пенальти и неудачная игра вратаря «бело-синих» Ильи Брановца.

После матча главный тренер «Слуцка» Александр Бразевич дал комментарий по поводу поражения, сказав, что «с точки зрения концентрации и готовности к матчу отдельных футболистов, как-то вообще разочаровывает. Наша худшая, однозначно, игра». Помимо поражения, у «Слуцка» появилась и небольшая кадровая проблема. В предстоящем матче не сыграет полузащитник Алексей Бутаревич, который получил две жёлтые карточки в матче со «Славией».

К сожалению, многие статистические факты указывают на то, что случчанам не удастся в домашнем матче заполучить хотя бы один балл. Однако, коэффициент в букмекерских конторах на победу брестского клуба достаточно высок (2.3).

ФК «Динамо» (Брест). Брестское «Динамо» является одним из лидеров чемпионата. Команда расположилась на третьей строчке в турнирной таблице с 12-ью баллами в активе. Самое примечательное из выступлений «Динамо» то, что команда ещё не проигрывала и за шесть сыгранных матчей в чемпионате пропустила всего единожды (4-ый тур, матч с минским «Динамо» — 1:1).

Брестское «Динамо» в предстоящем матче со «Слуцком» — фаворит, пусть без того звёздного состава и тех чемпионских амбиций, которые были у клуба пару лет назад. Тем не менее, команда отбирала в текущем чемпионате очки у таких матёрых клубов как БАТЭ (0:0), у минского «Динамо» (1:1) и «Торпедо-БелАЗ» (победа 2:0).

Одно из закономерных ожиданий от предстоящего матча — набор очков брестской команды. Вероятно, что брестский клуб победит в этой игре. Так же сделаем прогноз на то, что случчане много мячей в матче не забьют. Этому свидетельствует хорошая игра в обороне от игроков брестского клуба (один пропущенный мяч за шесть игр).

Прогноз на матч. Индивидуальный тотал ФК «Слуцк» меньше 1. Коэффициент — 1.82.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.