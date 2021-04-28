С 1 мая повышают некоторые пенсии. Сколько составит прибавка

В Беларуси с 1 мая повысят минимальные трудовые и социальные пенсии. Эти выплаты привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума, который вырастет со следующего месяца. Уточним, что в данном случае речь не идёт о повышении с мая трудовых пенсий, их в последний раз подняли с 1 декабря прошлого года (будут ли их повышать именно в мае — пока неизвестно), пишет TUT.BY.

Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца июля. Их пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

К примеру, социальная пенсия по возрасту увеличится с мая на 5,2 рубля — до 136,64 рубля.

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Вид пенсии или надбавки с 1 мая сколько составит прибавка, рублей Социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 300,6 +11,44 Инвалидам с детства 2-й группы 259,61 +9,88 Инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 232,28 +8,84 Инвалидам 3-й группы 197,15 +3,57 Лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 136,64 +5,2 Детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: 218,62 +8,32 первой 223,44 +8,84 второй 259,61 +9,88 третьей 300,6 +11,44 четвёртой 300,6 +11,44 Минимальная пенсия по возрасту (с учётом доплаты в 20% от средней зарплаты) 276,36 +2,6 Доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим: 51,24 +1,95 75 лет 68,32 +2,6 80 лет 68,32 +2,6

Также с 1 мая поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.