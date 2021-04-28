С 1 мая повышают некоторые пенсии. Сколько составит прибавка

В Беларуси с 1 мая повысят минимальные трудовые и социальные пенсии. Эти выплаты привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума, который вырастет со следующего месяца. Уточним, что в данном случае речь не идёт о повышении с мая трудовых пенсий, их в последний раз подняли с 1 декабря прошлого года (будут ли их повышать именно в мае — пока неизвестно), пишет TUT.BY.
Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца июля. Их пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.
К примеру, социальная пенсия по возрасту увеличится с мая на 5,2 рубля — до 136,64 рубля.
|Вид пенсии или надбавки
|с 1 мая
|сколько составит прибавка, рублей
|Социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства
|300,6
|+11,44
|Инвалидам с детства 2-й группы
|259,61
|+9,88
|Инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца
|232,28
|+8,84
|Инвалидам 3-й группы
|197,15
|+3,57
|Лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60
|136,64
|+5,2
|Детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:
|218,62
|+8,32
|первой
|223,44
|+8,84
|второй
|259,61
|+9,88
|третьей
|300,6
|+11,44
|четвёртой
|300,6
|+11,44
|Минимальная пенсия по возрасту (с учётом доплаты в 20% от средней зарплаты)
|276,36
|+2,6
|Доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:
|51,24
|+1,95
|75 лет
|68,32
|+2,6
|80 лет
|68,32
|+2,6
Также с 1 мая поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.