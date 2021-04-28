Сегодня, 28 апреля, отмечается Всемирный день охраны труда. В этом году Международная организация труда (МОТ) сделала акцент на охране труда на рабочем месте во время COVID-19. Хочу поделиться наблюдением, которое касается охраны труда педагогов, в частности — ношения масок.

На днях учительница одной из сельских школ попросила меня помочь в проведении мероприятия с детьми. Я была просто потрясена, когда увидела учительницу из группы риска по возрасту в окружении ребят без масок. Они пришли в общественное место. Знаю, что масочный режим у нас никто не отменял. Про третью волну коронавируса, которая нас захлестнула, все кругом говорят. После моего замечания только один мальчик надел защитное средство. Педагог сказала, что мало кто из детей, да и из взрослых, носит маски в школе.

И это не исключение. Вчера подошла к одной из городских школ. Нужно было передать книги учительнице. Картина тоже не вдохновляющая. Ребята из начальной школы в вестибюле стояли кучей — все без масок. Я не решилась войти в здание. Передала книги проходящему старшекласснику. Учителя в разговоре сказали, что маски не носят. Обязать детей носить маски учителя тоже не имеют права. А родители, выходит, про это не думают.

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Очень странное отношение к здоровью педагогов. Вот тебе и охрана труда!

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