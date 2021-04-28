В центре Слуцка делают косметический ремонт скульптуры «Родина-мать». Фото

Отдел новостей
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В среду, 28 марта, на Молодёжном центре рабочие приводят в порядок скульптуру «Родина-мать».


Историю памятника, который в советские времена хотели и позолотить, и взорвать, читайте здесь.

Скульптуре «Родина-мать» в центре Слуцке делают капитальный ремонт. Фото
Фотографии: Глеб Рулёв
Скульптуре «Родина-мать» в центре Слуцке делают капитальный ремонт. Фото

Скульптуре «Родина-мать» в центре Слуцке делают капитальный ремонт. Фото

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