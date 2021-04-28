По поводу публикации о вырубке парка в деревне Лесуны. В принципе, ничего нового. Всё как всегда. Когда в парке сносили автодром, говорили, что вот-вот начнут строить амфитеатр. Но, как говорится, ломать — не строить! Парк пустует до сих пор. Деревья растут годами, это не постройка.

В самих Лесунах, в деревне Ближние Бондари — море пустующих домов. Можно выкупить старые дома, привести их в порядок, и не нужно заново строить инфраструктуру. Свет, дороги, вода уже есть. Это позволит сэкономить средства. Так нет, деревни умирают, дома разваливаются, а на местах парков или в чистом поле строят новые дома.

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Отдайте тем людям старые дома бесплатно, помогите им. Люди сами доделают, что надо, и вопрос будет решен. Так нет, нужно же именно парк спилить, деревья глаза мозолят, и сделать пустырь с асфальтом. В окрестностях Козлович есть место, где была старая свалка, старожилы рассказывали. И именно это место рассматривали в качестве земли под новое кладбище, стройте себе дома там на здоровье. Землю под кладбище до сих пор найти не могут. Всё жалко, а парка не жалко, выходит так что ли?

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