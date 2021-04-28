Гандболисты слуцкой спортшколы заняли первое место в первенстве области «Стремительный мяч»

25 и 26 апреля дети из слуцкой спортшколы принимали участие в первенстве Минской области в программе областных соревнований «Стремительный мяч» по гандболу среди юношей, пишет «Слуцкі край».

Команды ребят из Слуцка, Солигорска, Клецка и Копыля проверяли, кто же из них самый быстрый, ловкий, меткий, настойчивый и дружный. И, как показали матчи, такими оказались наши мальчишки.

В состав команды слуцкой спортивной школы вошли: Макаревич Даниил, Сапрановский Роман, Шакаль Александр, Кольцов Владислав, Лисок Матвей, Щербович Дмитрий, Степанович Никита, Чайковский Иван, Бакун Дмитрий, Бойко Трофим, Грамадко Алексей и Ермолович Пётр.

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Подготовкой команды занимается тренер-преподаватель — Жук Дмитрий.

По итогам командного первенства места распределились следующим образом:

1 место — Слуцкий район;

2 место — Копыльский район;

3 место — Солигорский район;

4 место — Клецкий район.