Как покрасить яйца в синие, фиолетовые и жёлтые оттенки без специальных красителей? Люся Галкина, автор кулинарного блога, поделилась своим опытом покраски яиц к Пасхе с помощью продуктов, которые можно найти на домашней кухне.
Какие продукты помогут добиться разных оттенков
- Жёлтый цвет получится из молотой куркумы или шафрана. В кипяток добавьте 2−3 ст. л. специй и оставьте яйца до получения нужного цвета (минимум на несколько часов).
- Оранжевый (красноватый) оттенок смогут дать такие специи, как перец чили, паприка. Технология покраски такая же.
- Розовый или малиновый цвет поможет получить свекольный сок. Чем дольше держать в нём яйца, тем насыщеннее будет оттенок.
- Фиолетовые или голубые яйца можно сделать с помощью натурального виноградного сока. Цвет при покраске таким способом может колебаться от лавандового до светло-голубого. Корректировать его можно с помощью добавления к натуральному красителю лимонного сока. Ещё один красящий продукт — чай каркаде.
- Коричневых оттенков помогут добиться крепкий кофе или черный чай.
- Зелёный цвет яиц можно получить из отвара из шпината или петрушки. Чем дольше держим яйца — тем насыщеннее будет цвет.
- Синий цвет даст замороженная черника или краснокочанная капуста (её нужно порубить, замочить в кипятке с добавлением уксуса и оставить в таком растворе яйца на ночь).
Как красить яица к Пасхе
Люся Галкина рассказывает, как покрасить яйца на примере замороженной черники.
Вам понадобится:
- высокий стакан;
- 2 ст. л. замороженной черники;
- 1 ст. л. столового или яблочного уксуса;
- кипяток;
- отварные яйца.
Чернику помещаем в стакан и разминаем. Завариваем кипятком. Даем немного остыть. Добавляем уксус — это поможет яичной скорлупе лучше абсорбировать краситель. Помещаем в раствор яйцо и оставляем, идеально на ночь (можно поставить в холодильник), чтобы получился насыщенный яркий цвет. Достаем и любуемся результатом!
— По такому же принципу я замачиваю яйца и с другими красителями, — рассказывает минчанка. — Но есть и классический способ покраски: сырые яйца можно варить сразу с продуктом, например, с луковой шелухой или с нарезанной краснокочанной капустой.
Еще несколько полезных советов
- Можно экспериментировать и красить яйца поочередно в двух разных красителях. Например, чтобы получить зелёный/изумрудный цвет, сначала покрасьте яйца в жёлтый (с куркумой), а затем поместите их в синий краситель (с черникой).
- Для получения более тёмных оттенков красьте не белые, а уже цветные яйца.
- Добавление к натуральному красителю уксуса дает более яркий результат.
- Чтобы красящие пигменты на яйцо ложились ровно и лучше «приставали» к скорлупе, протрите их ватным диском, смоченным в уксусе.
- Придать уже покрашенным яйцам блеск поможет протирание их ватным диском, смоченным в растительном масле.