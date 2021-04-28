Как покрасить яйца в синие, фиолетовые и жёлтые оттенки без специальных красителей? Люся Галкина, автор кулинарного блога, поделилась своим опытом покраски яиц к Пасхе с помощью продуктов, которые можно найти на домашней кухне.

Какие продукты помогут добиться разных оттенков

Жёлтый цвет получится из молотой куркумы или шафрана. В кипяток добавьте 2−3 ст. л. специй и оставьте яйца до получения нужного цвета (минимум на несколько часов).

цвет получится из молотой куркумы или шафрана. В кипяток добавьте 2−3 ст. л. специй и оставьте яйца до получения нужного цвета (минимум на несколько часов). Оранжевый (красноватый) оттенок смогут дать такие специи, как перец чили, паприка. Технология покраски такая же.

оттенок смогут дать такие специи, как перец чили, паприка. Технология покраски такая же. Розовый или малиновый цвет поможет получить свекольный сок. Чем дольше держать в нём яйца, тем насыщеннее будет оттенок.

цвет поможет получить свекольный сок. Чем дольше держать в нём яйца, тем насыщеннее будет оттенок. Фиолетовые или голубые яйца можно сделать с помощью натурального виноградного сока. Цвет при покраске таким способом может колебаться от лавандового до светло-голубого. Корректировать его можно с помощью добавления к натуральному красителю лимонного сока. Ещё один красящий продукт — чай каркаде.

яйца можно сделать с помощью натурального виноградного сока. Цвет при покраске таким способом может колебаться от лавандового до светло-голубого. Корректировать его можно с помощью добавления к натуральному красителю лимонного сока. Ещё один красящий продукт — чай каркаде. Коричневых оттенков помогут добиться крепкий кофе или черный чай.

оттенков помогут добиться крепкий кофе или черный чай. Зелёный цвет яиц можно получить из отвара из шпината или петрушки. Чем дольше держим яйца — тем насыщеннее будет цвет.

цвет яиц можно получить из отвара из шпината или петрушки. Чем дольше держим яйца — тем насыщеннее будет цвет. Синий цвет даст замороженная черника или краснокочанная капуста (её нужно порубить, замочить в кипятке с добавлением уксуса и оставить в таком растворе яйца на ночь).

Как красить яица к Пасхе

Люся Галкина рассказывает, как покрасить яйца на примере замороженной черники.

Вам понадобится:

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высокий стакан;

2 ст. л. замороженной черники;

1 ст. л. столового или яблочного уксуса;

кипяток;

отварные яйца.

Чернику помещаем в стакан и разминаем. Завариваем кипятком. Даем немного остыть. Добавляем уксус — это поможет яичной скорлупе лучше абсорбировать краситель. Помещаем в раствор яйцо и оставляем, идеально на ночь (можно поставить в холодильник), чтобы получился насыщенный яркий цвет. Достаем и любуемся результатом!

— По такому же принципу я замачиваю яйца и с другими красителями, — рассказывает минчанка. — Но есть и классический способ покраски: сырые яйца можно варить сразу с продуктом, например, с луковой шелухой или с нарезанной краснокочанной капустой.

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