Как покрасить яйца в синие, фиолетовые и жёлтые оттенки без специальных красителей? Люся Галкина, автор кулинарного блога, поделилась своим опытом покраски яиц к Пасхе с помощью продуктов, которые можно найти на домашней кухне.

Какие продукты помогут добиться разных оттенков

  • Жёлтый цвет получится из молотой куркумы или шафрана. В кипяток добавьте 2−3 ст. л. специй и оставьте яйца до получения нужного цвета (минимум на несколько часов).
  • Оранжевый (красноватый) оттенок смогут дать такие специи, как перец чили, паприка. Технология покраски такая же.
  • Розовый или малиновый цвет поможет получить свекольный сок. Чем дольше держать в нём яйца, тем насыщеннее будет оттенок.
  • Фиолетовые или голубые яйца можно сделать с помощью натурального виноградного сока. Цвет при покраске таким способом может колебаться от лавандового до светло-голубого. Корректировать его можно с помощью добавления к натуральному красителю лимонного сока. Ещё один красящий продукт — чай каркаде.
  • Коричневых оттенков помогут добиться крепкий кофе или черный чай.
  • Зелёный цвет яиц можно получить из отвара из шпината или петрушки. Чем дольше держим яйца — тем насыщеннее будет цвет.
  • Синий цвет даст замороженная черника или краснокочанная капуста (её нужно порубить, замочить в кипятке с добавлением уксуса и оставить в таком растворе яйца на ночь).
Как необычно и без «химии» покрасить яйца к Пасхе. Практические советы от фуд-блогера, Слуцк
Яйца, покрашенные куркумой. Фото: Люся Галкина
Как необычно и без «химии» покрасить яйца к Пасхе. Практические советы от фуд-блогера, Слуцк
Яйца, покрашенные отваром из свеклы (маринадом от маринованной свеклы). Фото: Люся Галкина

Как красить яица к Пасхе

Люся Галкина рассказывает, как покрасить яйца на примере замороженной черники.

Вам понадобится:

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  • высокий стакан;
  • 2 ст. л. замороженной черники;
  • 1 ст. л. столового или яблочного уксуса;
  • кипяток;
  • отварные яйца.

Чернику помещаем в стакан и разминаем. Завариваем кипятком. Даем немного остыть. Добавляем уксус — это поможет яичной скорлупе лучше абсорбировать краситель. Помещаем в раствор яйцо и оставляем, идеально на ночь (можно поставить в холодильник), чтобы получился насыщенный яркий цвет. Достаем и любуемся результатом!

— По такому же принципу я замачиваю яйца и с другими красителями, — рассказывает минчанка. — Но есть и классический способ покраски: сырые яйца можно варить сразу с продуктом, например, с луковой шелухой или с нарезанной краснокочанной капустой.

Еще несколько полезных советов

  1. Можно экспериментировать и красить яйца поочередно в двух разных красителях. Например, чтобы получить зелёный/изумрудный цвет, сначала покрасьте яйца в жёлтый (с куркумой), а затем поместите их в синий краситель (с черникой).
  2. Для получения более тёмных оттенков красьте не белые, а уже цветные яйца.
  3. Добавление к натуральному красителю уксуса дает более яркий результат.
  4. Чтобы красящие пигменты на яйцо ложились ровно и лучше «приставали» к скорлупе, протрите их ватным диском, смоченным в уксусе.
  5. Придать уже покрашенным яйцам блеск поможет протирание их ватным диском, смоченным в растительном масле.