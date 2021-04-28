В Беларуси повышают детские пособия. Как они изменится

С 1 мая в Беларуси вырастут размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Это связано с повышением бюджета прожиточного минимума, от которого зависит размер пособий, пишет TUT.BY.

В денежном выражении прибавка составит от 5,2 рубля и выше. Например, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет на время воспитания ребёнка до 3 лет вырастет на 5,2 рубля — до 136,64 рубля.

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 мая

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Вид пособия с 1 мая до 1 мая Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребёнка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) 136,64 131,44 На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на детей, кроме ребёнка-инвалида 136,64 131,44 На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на ребёнка-инвалида 191,29 184,01 По уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) 273,27 262,87 с I и II степенью утраты

здоровья 273,27 262,87 с III и IV степенью утраты

здоровья до исполнения

ребёнку возраста 3 лет 327,92 315,44 с III и IV степенью утраты

здоровья после исполнения

ребёнку возраста 3 лет 327,92 315,44 На ребёнка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 191,29 184,01

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учёт в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 273,27 рубля (сейчас — 262,87 рубля).

Единовременное пособие в связи с рождением первого ребёнка с 1 мая составит 2 732,7 рубля (сейчас — 2 628,7 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 825,78 рубля (сейчас — 3 680,18 рубля).

Новые размеры БПМ и пособий на детей будут действовать до конца июля.

Пропорционально росту БПМ с 1 мая изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.