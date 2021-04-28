В Беларуси повышают детские пособия. Как они изменится

С 1 мая в Беларуси вырастут размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Это связано с повышением бюджета прожиточного минимума, от которого зависит размер пособий, пишет TUT.BY.
В денежном выражении прибавка составит от 5,2 рубля и выше. Например, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет на время воспитания ребёнка до 3 лет вырастет на 5,2 рубля — до 136,64 рубля.
Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 мая
|Вид пособия
|с 1 мая
|до 1 мая
|Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребёнка в возрасте до 3 лет (ежемесячно)
|136,64
|131,44
|На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:
на детей, кроме ребёнка-инвалида
|136,64
|131,44
|На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:
на ребёнка-инвалида
|191,29
|184,01
|По уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное)
|273,27
|262,87
|с I и II степенью утраты
здоровья
|273,27
|262,87
|с III и IV степенью утраты
здоровья до исполнения
ребёнку возраста 3 лет
|327,92
|315,44
|с III и IV степенью утраты
здоровья после исполнения
ребёнку возраста 3 лет
|327,92
|315,44
|На ребёнка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное)
|191,29
|184,01
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учёт в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 273,27 рубля (сейчас — 262,87 рубля).
Единовременное пособие в связи с рождением первого ребёнка с 1 мая составит 2 732,7 рубля (сейчас — 2 628,7 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 825,78 рубля (сейчас — 3 680,18 рубля).
Новые размеры БПМ и пособий на детей будут действовать до конца июля.
Пропорционально росту БПМ с 1 мая изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.