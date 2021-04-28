Председатель сельисполкома: жители Лесунов заранее знали про перенос собрания

В редакцию «Кур'ера» 28 апреля обратился Александр Зогинов, председатель Козловичского сельского Совета депутатов и Козловичского сельисполкома, по поводу публикации о собрании в Лесунах. Он сказал, что жителей заранее уведомили, что встречу перенесли.

Контекст: Во вторник, 27 апреля, жители деревни Лесуны пригласили корреспондента «Кур'ера» на собрание, которое, по их словам, назначил Козловичский сельский Совет. На него ждали представителей власти. Но в этот день никто не приехал. Жители и чиновники должны были обсудить судьбу деревенского парка, который хотят частично вырубить.

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По словам Александра Зогинова, жительница Лесунов Ирина Иванова, которая пригласила на собрание «Кур'ер», заранее, ещё в понедельник, была уведомлена, что встречу перенесли на 28 апреля.

Также Александр Станиславович уточнил, что на собрание должны были приехать земельная, архитектурная и экологическая службы. А председателя райисполкома не ждали. «Кур'ер» внёс соответствующую правку в репортаж.

После общения с председателем сельсовета «Кур'ер» ещё раз связался с Ириной Ивановой. Она сказала, что жители не знали заранее про перенос встречи.

Ранее: Жители деревни Лесуны под Слуцком пришли на собрание, чтобы отстоять парк. Но встречу перенесли