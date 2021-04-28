Посчитали, насколько выгодно жителю Слуцка иметь карту «Кур'ера»

Виктория Капская
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У карт «Кур'ера» более 40 партнёров, у которых читатели при наличии карты могут получить скидки. Чтобы показать, насколько выгодно иметь карты, мы узнали, сколько стоят услуги/товары со скидкой и без.

Подробная информация и список партнёров здесь.

Шугаринг от @volosnetslutsk

  • Глубокое бикини/ноги: с картой — 25 рублей, без карты — 28. Выгода — 3 рубля.
  • Подмышки: с картой — 9 рублей, без карты — 10 рублей. Выгода — 1 рубль.
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Публикация от ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСК | САХАР СЛУЦК (@volosnetslutsk)

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Цветы от @kvetki_slutsk

  • Букет:  с картой – 30 рублей, без карты -35. Выгода – 5 рублей.

 

 

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Публикация от Kvetki (@kvetki_slutsk)

Магазин одежды @ltb_slutsk

  • Футболка: с картой — 29,75 рублей, без карты — 35 рублей. Выгода — 5, 25 рублей.
  • Джинсы: с картой — 80.75 — 97.75 рублей, без карты — 95−115 рублей. Выгода — 14, 25 — 17,25 рублей.
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Публикация от Женская | Мужская Одежда (@ltb_slutsk)

Шаурма shawarma_barsuk

  • Заказывали в редакцию 8 порций сырной мини-шаурмы: с картой – 43,20 рублей, без карты – 48 рублей. Выгода - 4,8 рубля.

 

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Публикация от Шаурма-Барсук (@shawarma_barsuk)