Жители деревни Лесуны под Слуцком пришли на собрание, чтобы отстоять парк. Но встречу перенесли

Во вторник, 27 апреля, жители деревни Лесуны пригласили корреспондента «Кур'ера» на собрание, которое, по их словам, назначил Козловичский сельский Совет. На него ждали представителей власти. Но в этот день никто не приехал.
Жители и чиновники должны были обсудить судьбу деревенского парка, который хотят частично вырубить.
Что собираются делать с паркомЖительница Лесунов Ирина Иванова написала в «Кур'ер»:
«У нас в деревне сложилась очень непростая ситуация. Дело в том, что ОАО «Козловичи-Агро» планирует строительство четырех одноквартирных домов на месте нашего парка. Парк же собираются вырубить, по крайней мере половину. Ранее жителей деревни по этому поводу не собирали и не интересовались их мнением. Только после того, как мы стали обращаться в Слуцкий райисполком, в Минский облисполком, в прокуратуру Слуцкого района, на нас и на наше мнение обратили внимание.
В связи с этим Козловичский сельский Совет организовывает
Что было на собранииВ 17.00 возле бывшего магазина в Лесунах собралось 17 сельчан. Позже подошли ещё два человека. Было и двое старожилов деревни — 80-летний Олег Сергеевич и 83-летняя Валентина Ивановна. Все ждали представителей власти.
Люди говорили о том, что парк здесь нужен, чтобы в деревне была природа, потому что вокруг — одни поля, а лесов нет. Рассказывали, что в парке водятся соловьи, иволги и другие птицы. Одна женщина напомнила, что в Слуцке есть единственный в республике музей соловья, и что мы — соловьиный край.Дачница Галина рассказала, что деревенские сами ухаживают за парком. Она показала, где они посадили новые деревца, скосили траву, собрали в кучу упавшие ветки. И добавила, что за парком собираются строить ферму. А деревья будут служить заградительным барьером от запахов с этой фермы.
Ещё жители сказали, что узнали про планы властей вырубить парк случайно, через слухи. И что с ними ничего не обсуждали.
Примерно в 17.10 — 17.15 кто-то из жителей созвонился с сельсоветом. Там сказали, что собрания не будет. Что оно переносится на завтра на 17.00.
Рассказы старожилов про паркСтарожилы деревни рассказали, что в 1956-м году на этом месте открыли клуб. Вокруг него и начали сажать парк. Позже рядом с клубом была волейбольная площадка, отдыхала молодёжь, играли дети. В клубе крутили кино. В парке деревенские праздновали каждый год Масленицу и другие праздники. Сейчас клуб, как и магазин, закрыт. Его снесли. От площадки тоже ничего не осталось. Но жители по-прежнему любят парк и иногда в нём отдыхают.
Олег Сергеевич Радюк сказал, что когда сажал парк, ему было 14 лет. Сейчас деревья, которые он посадил, — самые высокие здесь. «Ездили за Поповцы, просили саженцы у лесника и сажали», — вспоминает мужчина.Валентина Ивановна Батанова рассказала, что парк сажали её муж Виктор Фёдорович и мама. Сама она тогда работала дояркой. «Усюды вазраждаюць, а ў нас разрушыць хочуць, — сказала Валентина Ивановна. — Парк гэты садзіла наша пакаленне. Раней тут былі ямы, канавы. Яны выходзілі ўсе гуртам, усё зараўноўвалі і садзілі. Што насадзілася, што само трохі панасявалася».