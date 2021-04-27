Второй день вся Слуцкая больница - без телефонной связи. Что случилось

Читатели «Кур'ера» сообщают, что второй день не могут дозвониться по городским номерам Слуцкой ЦРБ. Например, многие хотят записаться на вакцинацию, но специальный телефон 71 744 и телефоны регистратуры не отвечают.

В регистратуре поликлиники «Кур'еру» пояснили, что «полетела вся система АТС». Напомним, что своя АТС работает в Слуцкой ЦРБ уже 10 лет. На сайте ЦРБ пока нет информации об этой ситуации.

Добавлено в 9.19: По словам главного врача, сегодня планируется восстановить городскую телефонную связь в больнице.