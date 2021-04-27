«Как на смерть». Жительница Слуцка случайно подарила свекрови 4 веточки вербы, а священник сказал, что это не страшно

В редакцию «Кур'ера» обратилась случчанка Людмила. Она рассказала, что случайно подарила своей свекрови 4 веточки вербы. По её словам, чётное количество дарят «на смерть», и теперь свекровь переживает.

«В воскресенье в Михайловской церкви я купила три освящённых букетика вербы, — рассказала Людмила. — В одном из них оказалось 4 штучки вместо трёх. Я этого не заметила. И этим букетиком из 4-х веточек поздравила свекровь.

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Она в возрасте, 70 лет. Получается, я ей подарила как на смерть. Не дай Бог с ней что-то случится, я до конца своих дней буду чувствовать вину.

Свекровь сейчас переживает. Я ей сказала, что мне в церкви положили 4 штучки. Не знаю, верит она или не верит, что я не специально.

Я поехала в церковь и попросила дать разъяснения моей свекрови. На что мне объяснили, что 4 веточки — это ничего страшного. И что у них нет времени, чтобы объяснить всё моей свекрови.

Почему такое допускается? Почему священник отказался выделить 5 минут и позвонить пожилому человеку? У неё и давление, и астма. Она плохо себя чувствует".

«Кур'ер» связался со священником Свято-Михайловского собора, о котором говорила автор. Он рассказал, что Людмила просила не позвонить её свекрови, а сходить к ней. Также он пояснил, что бояться чётного количества веточек — это суеверие. Позже он сказал, что ситуация благополучно разрешилась.