В Слуцком РОВД состоялась встреча с ветеранами милиции, участвовавшими в ликвидации аварии на ЧАЭС

В понедельник, 26 апреля, в здании Слуцкого РОВД состоялась встреча с ветеранами милиции, которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Вначале участникам мероприятия показали видео о том, как произошла авария и какие у неё были последствия. После просмотра ролика Станислав Чухольский, начальник Слуцкой милиции, вручил присутствующим памятные знаки и денежные премии. Приказом временно исполняющего обязанности по должности начальника УВД Миноблисполкома от 26 апреля 2021 года памятные знаки «Участник ликвидации аварии на ЧАЭС» вручаются:

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Владимиру Дичковскому , бывшему заместителю начальника Слуцкого ГРОВД, подполковнику милиции в отставке (командир сводного отряда по ликвидации последствий ЧАЭС от милиции Минской области в феврале-марте 1987 года);

, бывшему заместителю начальника Слуцкого ГРОВД, подполковнику милиции в отставке (командир сводного отряда по ликвидации последствий ЧАЭС от милиции Минской области в феврале-марте 1987 года); Николаю Алешко , бывшему старшему участковому инспектору милиции Слуцкого ГРОВД, майору милиции запаса;

, бывшему старшему участковому инспектору милиции Слуцкого ГРОВД, майору милиции запаса; Виктору Славашевичу, бывшему водителю оперативно-дежурной службы Слуцкого ГРОВД, прапорщику милиции запаса.

Премированы денежными средствами ветеранской организации Слуцкого РОВД:

Николай Новицкий , бывший заместитель начальника Слуцкого ГРОВД, подполковник милиции в отставке;

, бывший заместитель начальника Слуцкого ГРОВД, подполковник милиции в отставке; Александр Александрович , бывший заместитель начальника Слуцкого ГРОВД, подполковник милиции в отставке;

, бывший заместитель начальника Слуцкого ГРОВД, подполковник милиции в отставке; Геннадий Матусевич , бывший старший участковый инспектор милиции Слуцкого ГРОВД, подполковник милиции в отставке;

, бывший старший участковый инспектор милиции Слуцкого ГРОВД, подполковник милиции в отставке; Сергей Свирида , бывший милиционер-дежурный ИВС Слуцкого ГРОВД, прапорщик милиции в отставке;

, бывший милиционер-дежурный ИВС Слуцкого ГРОВД, прапорщик милиции в отставке; Николай Шустер , бывший милиционер-конвоир ИВС Слуцкого ГРОВД, старшина милиции в отставке;

, бывший милиционер-конвоир ИВС Слуцкого ГРОВД, старшина милиции в отставке; Николай Черкас , бывший милиционер ИВС Слуцкого ГРОВД, старшина милиции в отставке;

, бывший милиционер ИВС Слуцкого ГРОВД, старшина милиции в отставке; Михаил Тарасевич, бывший младший инспектор автослужбы Слуцкого ГРОР, сержант милиции в отставке.

После официальной части ветеранов пригласили посмотреть на обновлённый спортзал и тир.







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