В Слуцком РОВД состоялась встреча с ветеранами милиции, участвовавшими в ликвидации аварии на ЧАЭС

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В понедельник, 26 апреля, в здании Слуцкого РОВД состоялась встреча с ветеранами милиции, которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Вначале участникам мероприятия показали видео о том, как произошла авария и какие у неё были последствия. После просмотра ролика Станислав Чухольский, начальник Слуцкой милиции, вручил присутствующим памятные знаки и денежные премии.

В Слуцком РОВД состоялась встреча с ветеранами милиции, участвовавшими в ликвидации аварии на ЧАЭС
Фотографии: Глеб Рулёв
Приказом временно исполняющего обязанности по должности начальника УВД Миноблисполкома от 26 апреля 2021 года памятные знаки «Участник ликвидации аварии на ЧАЭС» вручаются:

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  • Владимиру Дичковскому, бывшему заместителю начальника Слуцкого ГРОВД, подполковнику милиции в отставке (командир сводного отряда по ликвидации последствий ЧАЭС от милиции Минской области в феврале-марте 1987 года);
  • Николаю Алешко, бывшему старшему участковому инспектору милиции Слуцкого ГРОВД, майору милиции запаса;
  • Виктору Славашевичу, бывшему водителю оперативно-дежурной службы Слуцкого ГРОВД, прапорщику милиции запаса.

В Слуцком РОВД состоялась встреча с ветеранами милиции, участвовавшими в ликвидации аварии на ЧАЭС

В Слуцком РОВД состоялась встреча с ветеранами милиции, участвовавшими в ликвидации аварии на ЧАЭС

В Слуцком РОВД состоялась встреча с ветеранами милиции, участвовавшими в ликвидации аварии на ЧАЭС

Премированы денежными средствами ветеранской организации Слуцкого РОВД:
  • Николай Новицкий, бывший заместитель начальника Слуцкого ГРОВД, подполковник милиции в отставке;
  • Александр Александрович, бывший заместитель начальника Слуцкого ГРОВД, подполковник милиции в отставке;
  • Геннадий Матусевич, бывший старший участковый инспектор милиции Слуцкого ГРОВД, подполковник милиции в отставке;
  • Сергей Свирида, бывший милиционер-дежурный ИВС Слуцкого ГРОВД, прапорщик милиции в отставке;
  • Николай Шустер, бывший милиционер-конвоир ИВС Слуцкого ГРОВД, старшина милиции в отставке;
  • Николай Черкас, бывший милиционер ИВС Слуцкого ГРОВД, старшина милиции в отставке;
  • Михаил Тарасевич, бывший младший инспектор автослужбы Слуцкого ГРОР, сержант милиции в отставке.

После официальной части ветеранов пригласили посмотреть на обновлённый спортзал и тир.

В Слуцком РОВД состоялась встреча с ветеранами милиции, участвовавшими в ликвидации аварии на ЧАЭС

В Слуцком РОВД состоялась встреча с ветеранами милиции, участвовавшими в ликвидации аварии на ЧАЭС
В Слуцком РОВД состоялась встреча с ветеранами милиции, участвовавшими в ликвидации аварии на ЧАЭС
В Слуцком РОВД состоялась встреча с ветеранами милиции, участвовавшими в ликвидации аварии на ЧАЭС

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