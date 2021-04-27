Ездил в Псков и на Урал… Как при СССР селянин из деревни под Слуцком делал бизнес

Николай Грицкевич из деревни Варковичи уже в почтенном возрасте (88 лет), но он всегда находит, чем себя занять. Сыграть на гармони, станцевать и спеть — всё это про Николая.

Николай Грицкевич рассказал на видео, как 19 лет разводил нутрий и зарабатывал на этом. А однажды ему пришлось убирать снег в одиночку от Лучников до Варкович, потому что в то время дорогу не чистили.

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Видео: Алексей Скрынников

В ТЕМУ. «Глядя на таких людей, хочется жить». В 88 лет житель деревни под Слуцком и поёт, и танцует, и играет на гармошке