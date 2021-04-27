На днях была на рынке, походила по магазинам, совершала небольшие покупки. В разговоре с продавцами перешла на белорусский язык. Реакция некоторых меня поразила.

Продавец в книжном киоске сказала, что ей очень нравится родной язык. Но вот не может говорить, нет практики. Стоявшая рядом покупательница возраста 55+ тоже с восторгом отозвалась о возможности говорить на одном из государственных языков. А вот продавец на рынке общалась со мною с каким-то большим внутренним напряжением. Она словно хотела поскорее со мной распрощаться.

Еще одна частница сказала, что когда-то начинали говорить «на мове» в детском саду, где она тогда работала. А потом все угасло. В разговор вмешалась немолодая покупательница: «Нужно, чтобы сверху начинали говорить по-белорусски, тогда и мы заговорим».

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Когда покупала хлеб и говорила по-белорусски, один человек из очереди сказал, что меня нужно арестовать.

Мне вспомнилась экскурсия в исторический музей Аджарии в Батуми. Экскурсовод рассказала, как женщины спасли аджарский язык в условиях турецкого притеснения. Они тайно записывали родную речь специальными знаками и передавали детям. А нам никто ничего и не запрещает, говори — не хочу.

Конечно, каждому продавцу старалась объяснить, что уважение к себе начинается с почитания родного языка, истории, культуры. Я сама — не белоруска, ни по рождению, ни по воспитанию, ни по образованию, но язык знаю. Ещё 35 лет назад в городе чаще слышалась белорусская речь. Помню, спросила что-то у пенсионерки, она ответила на слуцком диалекте — такой красивый предлог «поўз».

В Англии сейчас на региональных каналах ТВ дикторы вещают на местных диалектах. У случчан тоже есть свой чудесный диалект белорусского языка. К счастью, есть и его носители. Как правило, сельские жители. Хотелось бы, чтобы они не стеснялись и говорили на нём.

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