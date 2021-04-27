Авария возле 58-го магазина, где тяжело пострадала пассажирка. Водителю дали 3,5 года колонии

23 апреля суд Слуцкого района вынес приговор водителю, который был пьян и попал в аварию на пересечении улиц Ленина и Пионерской. Пассажирка из другого авто попала в больницу.



Уголовное дело рассматривали по ч.4 ст. 317 УК РБ, сообщила пресс-служба суда.

Обвиняемый 34-летний Я. пьяным управлял легковым автомобилем «Ниссан Премьера». При повороте на перекрёстке он не уступил дорогу встречному автомобилю «Рено Меган Сценик», который ехал на зелёный свет светофора, и продолжил движение. Машины столкнулись. В итоге тяжело пострадала пассажирка. Её госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом плеча. Напомним, что авария произошла утром 25 января. Суд признал обвиняемого Я. виновным и назначил наказание — лишение свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселения. При этом мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок 5 лет.

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Суд постановил взыскать с обвиняемого Я. в пользу потерпевшей Д. компенсацию морального вреда — 8 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.