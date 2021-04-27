ЦТ-2021. Как зарегистрироваться и кому предоставят льготы

На следующей неделе стартует регистрация на ЦТ-2021, и многие абитуриенты не знают, кому не нужно оплачивать участие в тестировании. За сдачу ЦТ по одному предмету в этом году необходимо отдать 2,9 BYN за растраты на приём и оформление документов. Проект «Адукар» рассказывает, кого освобождают от данной выплаты.

Перечень льготников, которые могут сдавать ЦТ бесплатно, прописан в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля 2008 года «О взимании платы за прием и оформление документов для участия абитуриентов в централизованном тестировании и внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь».

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Итак, абитуриенту не нужно оплачивать участие в тестировании, если он:

сирота или относится к числу детей, оставшихся без попечения родителей;

имеет инвалидность и не достиг совершеннолетия;

страдает онкологическим заболеванием или болеет туберкулезом;

инвалид I и II группы. Но если инвалидность наступила из-за нарушения закона по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, то оплатить участие в ЦТ придётся;

из семьи военнослужащего либо работника воинских частей в составе советских войск, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, погибших (умерших) или ставших инвалидами при исполнении воинского или служебного долга (служебных обязанностей) в Афганистане или в других государствах, где велись боевые действия;

из семей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений МЧС, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, погибших либо ставших инвалидами при исполнении обязанностей военной службы;

живёт в многодетной семье (где воспитывается трое и более детей).

Чтобы получить право сдавать ЦТ бесплатно, абитуриентам необходимо подтвердить свою льготу документами. Так, сироты приносят ксерокопии единого билета либо другой доказывающей их статус справки. Детям-инвалидам либо инвалидам I и II групп понадобится их удостоверение. Для абитуриентов из семей военнослужащих, работников органов внутренних дел, МЧС и других перечисленных выше служащих понадобится копия удостоверения инвалида Отечественной войны или удостоверения инвалида боевых действий на территории других государств. Если же причина льготы — болезнь, попросят показать выписку из медицинских документов. Абитуриенту из многодетной семьи для доказательства понадобятся справка о месте жительства и составе семьи. Кстати, зарегистрироваться можно онлайн и прийти в пункт регистрации только для того, чтобы забрать пропуск. Это значительно сэкономит ваше время и сбережёт нервы.

То есть, чтобы получить пропуск в пункте проведения ЦТ, вам нужно иметь при себе оригинал и копию справки, чтобы их могли сверить. Подлинный документ вам вернут, а дубликат заберут. Имейте это в виду, чтобы не пришлось возвращаться домой за оригиналами. Помните обязательно о том, что во время регистрации на ЦТ нужно поставить галочку в пункте «Льготы».