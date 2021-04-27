С 1 мая заработает список запрещенных для ввоза в Беларусь товаров «недружественных» компаний. Уменьшится размер максимально допустимого расчёта за товар наличными. Повысятся цены на сигареты. А пенсионеры смогут ездить на поездах экономкласса с 50%-ой скидкой.

Ранее власти анонсировали, что с людей из «базы тунеядцев» будут взимать плату по полным тарифам за отопление и газ. Пересмотрят бюджет прожиточного минимума. К нему привязаны размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, пособий при рождении детей.

Реклама

Изменился размер максимального платежа наличными

Предельная сумма наличными, которой покупатель может разово рассчитаться за товар, работу или услугу с юрлицом или ИП, уменьшится вдвое. Если раньше предельный размер платежа наличными (суммы платежей в совокупности) составлял 1 тыс. БВ (29 000 рублей), то теперь — 500 БВ (14 500) в рамках одной сделки. Данное положение начнет действовать с 3 мая 2021 года.

Ограничения на продажу импортных товаров определённых марок

С 5 мая начнёт действовать запрет на ввоз в Беларусь товаров групп компаний LIQUI MOLY, ŠKODA AUTO и BEIERSDORF (в том числе торговая марка NIVEA).

Торговля должна приостановить оптовую и (или) розничную продажу остатков. За 5 рабочих дней, нужно провести инвентаризацию остатков и предоставить опись в МНС в течение 5 рабочих дней. Ещё 60 календарных дней даётся на маркировку остатков. Только после этого их можно распродавать.



Рабочий день перенесут

В Беларуси рабочий день с 10 мая перенесли на субботу, 15 мая. Выходные будут с субботы 8 мая по вторник 11 мая. 11 мая православные отмечают Радуницу. Из-за этого, возможно, скорректируют графики выплаты пенсий и пособий.



Подорожают сигареты

С 1 мая в Беларуси подорожает ряд марок сигарет от 5 до 10 копеек. Повысят цены гродненская табачная фабрика «Неман», «Табак-Инвест», «Беларусьторг».

Изменения в оплате электроэнергии

С 1 мая расширится перечень жилых помещений, за электроснабжение в которых будут платить по субсидируемым тарифам с коэффициентом 0,85. Раньше понижающий коэффициент применялся только для многоквартирных жилых домов (соответствующих определенным условиям). Теперь коэффициент 0,85 будет применяться и при оплате в одноквартирных жилых домах и квартирах в блокированных домах.

Пенсионеры получат 50% скидки

Скидку для покупки билета введут в поездах региональных линий экономкласса. Она будет действовать с 1 мая по 31 октября. Для покупки льготного билета нужно предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Скидка не предоставляется в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами) и в поездах городских линий.

Начнется регистрация на ЦТ

Регистрация на централизованное тестирование в Беларуси стартует 2 мая и завершится 1 июня.

«Тунеядцы» будут платить за коммунальные услуги больше

Как было объявлено ранее, для попавших в «базу тунеядцев», у кого есть в собственности жилье, с 1 мая планируются взимать оплату по полным тарифам за газоснабжение и отопление.

Может измениться бюджет прожиточного минимума

В Беларуси ежеквартально, 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября, изменяют сумму бюджета прожиточного минимума. Сейчас БПМ составляет 262,87 рубля. Сумма была установлена с 1 февраля, ежегодно с 1 мая происходит перерасчет.