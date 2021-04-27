Ночью в деревне Слуцкого района сгорел сарай. Фото

Во вторник, 27 апреля, в 04.45 спасателям поступило сообщение о загорании хозпостройки в деревне Кировские Огородники. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС.
Когда спасатели прибыли на место, кирпичный сарай горел открытым пламенем. Работники Слуцкого РОЧС потушили пожар. Огонь уничтожил крышу постройки, повредил перекрытие, имущество и закоптил стены.
Слуцкий районный отдел по ЧС напоминает случчанам о важности и необходимости содержания домовладений в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своем доме автономный пожарный извещатель.