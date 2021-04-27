Ночью в деревне Слуцкого района сгорел сарай. Фото

Во вторник, 27 апреля, в 04.45 спасателям поступило сообщение о загорании хозпостройки в деревне Кировские Огородники. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС.

Когда спасатели прибыли на место, кирпичный сарай горел открытым пламенем. Работники Слуцкого РОЧС потушили пожар. Огонь уничтожил крышу постройки, повредил перекрытие, имущество и закоптил стены.

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