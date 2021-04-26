Что стало с собакой, которую заживо закопали возле Старобина. Видео о том, как проходит реабилитация Малыша

Кураторы Малыша из Старобина поделились новостями о собаке, пишет «Лидер-Пресс».

— Малыш — большой герой! Он очень старается и уже гораздо увереннее становится на передние лапы. Прогресс есть с вилянием хвоста. Стал больше доверять людям. Когда ему закапывают глаза, он уже не сопротивляется и не огрызается. Очень любит массаж. Аппетит хороший: с радостью ест и сухой корм, и вкусняшки.

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Напомним, Малыш — это пёс, которого заживо закопали в Старобине. Он пролежал 5 дней под землёй, его заметили случайно и спасли