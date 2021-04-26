Евросоюз может открыть границы для туристов, привитых одобренными вакцинами

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Все страны Евросоюза будут принимать туристов, которые вакцинированы от коронавируса препаратами, прошедшими сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, в интервью газете The New York Times, опубликованном в воскресенье, пишет TUT.BY.

«Совершенно ясно одно: все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств», — сказала она.

Представитель ЕС добавила, что сроки возобновления путешествий пока ещё зависят от эпидемиологической ситуации. Фон дер Ляйен не уточнила, какой будет политика Евросоюза в отношении тех путешественников, которые привиты другими вакцинами.

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Пока EMA одобрило для вакцинации от коронавируса четыре вакцины:

  • американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech,
  • американской компании Moderna,
  • британско-шведской AstraZeneca,
  • американской компании Johnson & Johnson.

Российская вакцина «Спутник V» находится в процессе изучения европейским регулятором.