Евросоюз может открыть границы для туристов, привитых одобренными вакцинами

Все страны Евросоюза будут принимать туристов, которые вакцинированы от коронавируса препаратами, прошедшими сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, в интервью газете The New York Times, опубликованном в воскресенье, пишет TUT.BY.

«Совершенно ясно одно: все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств», — сказала она.

Представитель ЕС добавила, что сроки возобновления путешествий пока ещё зависят от эпидемиологической ситуации. Фон дер Ляйен не уточнила, какой будет политика Евросоюза в отношении тех путешественников, которые привиты другими вакцинами.

Реклама

Пока EMA одобрило для вакцинации от коронавируса четыре вакцины:

американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech,

и американской компании Moderna,

британско-шведской AstraZeneca,

американской компании Johnson & Johnson.

Российская вакцина «Спутник V» находится в процессе изучения европейским регулятором.