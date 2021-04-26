В Лучниках сделают ливневую канализацию на двух улицах. На одной из них затапливало дом многодетной семьи

УКС Слуцкого района объявил открытый конкурс на выбор организации, которая запроектирует объект «Сети ливневой канализации по ул. Старые Лучники, ул. Центральная в аг. Лучники».



То есть ливневую канализацию запроектируют на улицах Центральная и Старые Лучники. По техзаданию в проект должны войти:

сети ливневой канализации (открытые и закрытые сборные коллекторы и ответвления с дождеприёмниками);

канализационные насосные станции (ливневой канализации);

очистные сооружения ливневой канализации (включая резервуары накопители, песколовки, нефтеловушки) с выпуском сточных вод в дренажные каналы, или другие гидросооружения.

Ориентировочная протяженность магистрального коллектора сетей ливневой канализации — около 1200 метров.

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Напомним, что в конце января этого года «Кур'ер» рассказывал, как дом многодетной семьи на улице Центральной в Лучниках затопило из-за того, что нарушена система отвода воды. «В понедельник, 25 января, мы не смогли выйти из дома, — рассказал тогда «Кур'еру» Виктор Сутягин, отец большого семейства. — Вода окружила дом с трёх сторон и заблокировала все выходы на улицу. Чтобы добраться до машины, мне приходится перелазить через забор. А с детьми вообще невозможно выйти.

Мы живём на улице Центральной, 42. Наш дом и ещё два соседских расположены в самом низком месте агрогородка. Вода полилась на наш участок после того, как дорожные службы сгребли снег от тротуаров на дорогу и он там растаял под колёсами машин. Да ещё и дождь прошёл".

Это не единственный потоп в агрогородке Лучники. С 2013 года жители добивались отвода воды из зоны подтопления.