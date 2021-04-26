Поисково-спасательный отряд «Ангел» города Слуцка ищет добровольцев (+истории поисковиков)

Слуцкий поисково-спасательный отряд «Ангел», который ищет без вести пропавших и заблудившихся людей, нуждается в волонтёрах. Очень нужны даже неподготовленные добровольцы, у которых нет поисковых навыков, но есть желание помочь.

Как «Ангелы» ищут людей, и почему вам захочется им помочь, рассказала волонтёр отряда Ольга Щербицкая.

Реклама

Зачем отряду необученные люди

«В отряде Слуцка сейчас 10 активных волонтёров, — рассказывает Ольга. — Они выезжают на поиски, участвуют в мероприятиях, на них можно положиться.

Возможно, в Слуцке мало людей знают про отряд, поэтому их и приходит в разы меньше, чем в Солигорске. А добровольцы очень нужны для местных поисков. Пока едет помощь из Солигорска, нужно всё организовать на месте. Также нужны люди для выездов в другие районы.

Потребность в помощниках растёт. Если в 2019 году Слуцко-Солигорский отряд получил 9 обращений о пропаже людей, то в 2020 году обращений было уже 34. Благодаря тому, что увеличился состав Солигорского отряда, и стало больше оборудования, в 2020 году нашли 17 человек (в 2019 году — всего три). Нам нужны даже такие люди, которые ничего не умеют. Часто слышим от людей: «А что мы можем сделать? Мы не умеем обращаться с компасом, картой. И вообще — чем мы вам поможем?». Боязнь не оправдать ожидания останавливает людей. Им кажется, что мы очень обучены, всё знаем, в отличие от них. Хотя мы все такие же простые люди, изучали всё в процессе и на учениях ПСО «Ангел» в Минске. Все мы разных профессий: продавцы, учителя, строители, водители, мамы в декретах…

Главное — желание помогать людям. А мы научим пользоваться картой, компасом и другими вещами, необходимыми в поисках. Чем больше людей присоединится к поискам, тем большую площадь мы сможем охватить. А значит — больше шансов найти человека живым.

Любой желающий может помогать нам даже репостами в соцсетях. Благодаря таким репостам находятся свидетели, которые могут сообщить примерное нахождение потерявшегося. Если нам нужен транспорт, мы об этом тоже сообщаем в соцсетях.

Мы всегда нуждаемся в финансовой помощи для заправки транспорта, генераторов, для покупки и ремонта оборудования. Постоянного финансирования у отряда нет. Мы работаем за свои деньги и пожертвования".

Как Ольга стала волонтёром «Ангела»

«Мой первый опыт поиска был, когда пропал Максим Мархалюк. Мы с мужем написали объявление «ВКонтакте», что выезжаем на поиски в Свислочский район. К нам присоединился ещё один парень. Мой муж вообще не знал, как пользоваться компасом и картой. Когда мы приехали на место, обратились в штаб. Там нас направили к отряду Солигорска.

Потом нас выстроили в цепочку. А так как я умею пользоваться компасом, меня поставили между людьми, которые вообще ничего не умели. Особых навыков от нас не требовали. Там я встретила людей, которые вообще впервые в жизни были в лесу.

При поисках карта местности разбивается на квадраты. Каждый квадрат «прочёсывается» цепочками людей. Всё очень организовано. Каждый получает чёткие указания, на каком расстоянии выстраиваться, как идти.

Для того, чтобы прочесать каждый квадрат местности, нужна массовость, ведь даже очень хорошо обученные люди втроём не «прочешут» весь лес никогда. А с длинной цепочкой людей все квадраты можно пройти. И в огромное количество раз увеличится вероятность найти человека".

Что не надо делать, если пропал человек

«За 2020 год поисковики из Слуцка выезжали на 7 заявок по Слуцкому району. Шестерых людей нашли живыми, и одну женщину — погибшей.

Сложилось мнение, что если кто-то потерялся, нужно ждать трое суток. Этого делать не нужно. Если человек не вернулся вовремя домой, не выходит на связь, и никто не знает, где он, — нужно действовать. Сразу звонить в милицию и нам. Мы начинаем работать только после заявления в милицию. Потому что раньше были случаи, когда человек просто прячется из-за долгов каких-то, а другие люди просто решают воспользоваться нашими бесплатными услугами и его найти.

Не надо ждать, что кто-то сам вернётся. Время — драгоценный фактор, от которого часто зависит исход поисков. Не ждите и не медлите!"

Присоединяйтесь

«Впереди VIII республиканские учения поисково-спасательного отряда «Ангел». Это будет на больших выходных в мае — 8, 9, 10 числа, в Узденском районе возле деревни Теляково. Любой желающий может подать заявку и попасть на эти учения, даже ничего не умея.

На учениях научат ориентироваться с помощью компаса, расскажут о правилах эвакуации пострадавшего. Вы узнаете, как нужно одеваться на поисковые мероприятия, что нужно иметь при себе. Как оказывать первую помощь. Вы увидите, что представляет собой штаб при лесных поисках. И вообще, как организуются поиски в черте города и в лесу.

Если вы хотите поехать на учения, вы можете обратиться к координатору по Солигорску и Слуцку Илье по телефонам: +375 29 677 88 82 либо +375 33 603 88 82. Или написать в группу «ВКонтакте» «ПСО „Ангел“ г. Солигорск — г. Слуцк»".

Портреты Слуцких «Ангелов»

Ольга Бобко