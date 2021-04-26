В каких домах Слуцка не будет света с 26 по 30 апреля

Отключение электроэнергии — плановое. В одном случае это связано с ремонтными работами в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, а в другом — на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

Где и когда отключат свет

26 апреля с 8.30 до 14.00 по адресам:

ул. Советская № 66−110 (чётные);

ул. Московская № 33−39, 41, 43;

ул. Куприянова № 14−36, 38−42, 46−50 (чётные);

ул. Суворова № 33−38;

ул. Богдана Хмельницкого № 37, 39;

пер. Куприянова № 9−33, 36, 40;

27 апреля с 8.30 до 14.00 по адресу:

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ул. Тихая № 1−17 (нечётные), 21, 32;

28 апреля с 08.00 до 17.00 по адресам:

ул. Московская № 33−39, 41, 43;

ул. Куприянова № 14−31, 33−36, 38−42, 46−50 (чётные);

ул. Суворова № 33−36;

ул. Богдана Хмельницкого № 37, 39;

29 апреля и 30 апреля с 8.00 до 17.00 по адресам:

ул. Советская № 91−95 (нечёные), 99−109 (нечётные);

ул. Северная № 2−32 (чётные);

ул. Московская № 1−26, 28−30, 32.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.