В Любани выбрали самую красивую девушку. Фото победительницы

В Любанском районе прошёл конкурс красоты «Мисс Любань-2021».

Как пишет «Голас Любаншчыны», за звание самой красивой девушки района сражались шесть участниц. По результатам голосования звание «Мисс Любань — 2021» получила Виктория Дешкович.