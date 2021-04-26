Жительница Слуцка купила в местном магазине куриную печень. Её насторожили непонятные белые пятна на поверхности товара. «Вдруг это опасно есть?» — беспокоится женщина. «Кур'ер» спросил в Слуцком центре гигиены и эпидемиологии, как поступать, если продукт кажется небезопасным.

«Я купила фасованную печень курицы. Когда развернула, обнаружила на некоторых кусках белесоватые круглые образования. Мне стало не по себе. Что это такое? Вдруг птица была больна какой-то инфекцией. Безопасно ли употреблять такой продукт в пищу? На всякий случай я выбросила печень, решила, что лучше не рисковать», — написала женщина.

Что ответили санитарные врачи

По мнению санитарных врачей, в описанной ситуации печень была некачественная.

Слуцкий центр гигиены и эпидемиологии ответил «Кур'еру»: «Продовольственное сырье и пищевые продукты, поступающие в реализацию, должны соответствовать санитарно- эпидемиологическому законодательству, сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность. Органолептические свойства должны соответствовать характерным для каждого вида показателям вкуса, цвета, запаха, консистенции, внешнего вида. Они не должны ухудшаться при их хранении, транспортировке и в процессе реализации. Пищевая продукция не должна иметь посторонних запахов, привкусов, включений, изменений цвета, запаха и консистенции, свидетельствующих о ее порче».

Что делать, если вы думаете, что купили испорченный продукт

«Если продукт вызывает сомнение у покупателя, то он может обратиться в отделение гигиены питания (каб.16, тел.: 2 83 47) Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии и написать заявление, — пояснила Александра Ковтун, заведующая отделением гигиены питания. — При обращении покупатель должен иметь чек, подтверждающий приобретение продукта в конкретном магазине. Он может предоставить фотографии, но саму продукцию приносить не нужно. Поскольку отбор образцов для лабораторного исследования делает специалист центра непосредственно в магазине.

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При необходимости специалисты проведут мероприятия технического (технологического, поверочного) характера, для оценки безопасности и качества продукции".