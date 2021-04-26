Готовим Кулич вместе с детьми. Мастер-класс от слуцкой семьи

2 Приготовление:

Молоко подогреть примерно до 40 °C. Добавить дрожжи, 1 ч.л. сахара и 150гр муки. Перемешать.

Получившуюся смесь накрыть полотенцем или плёнкой и дать постоять в теплом месте 15−20 минут. Опара должна увеличиться вдвое.

Тесто:

Выложить тесто, заполняя формочки на 1/3 высоты формы Дать тесту подняться. Поставить в разогретую до 100 градусов духовку. Выпекать в течение 10 минут. Затем температуру увеличить до 180 градусов. Выпекать до готовности (около 30 минут).Как только кулич зарумянится, проверить его на готовность — проткнуть деревянной шпажкой (или зубочисткой), если она сухая — кулич готов.



Если у вас в духовке верх куличей уже зарумянился, но сами куличи не готовы ещё, то накройте верх фольгой и пеките до готовности. Фольга не даст верхушка подгореть.

Пока выпекается пасхальный кулич приготовьте глазурь. Для этого взбейте белки с сахарной пудрой. После остывания смажьте куличи глазурью.

Кулич готов! Украсите его посыпкой или другим декором по вашему желанию.