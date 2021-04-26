Готовим Кулич вместе с детьми. Мастер-класс от слуцкой семьи

Алиса Листапад
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Каждый год редакция газеты и сайта «Кур`ер» готовит для читателей мастер-классы по приготовлению кулича. В этот раз мы подготовили мастер-класс для детей. Чтобы к пасхальному волшебству смогли присоединиться и малыши — помочь маме на кухне с приготовлением кулича. Ведь Пасха — семейный праздник.

Кулич готовят:

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1Ингредиенты:

Каждый год редакция газеты и сайта «Кур`ер» готовит для читателей мастер-классы по приготовлению кулича. В этот раз мы подготовили мастер-класс для детей. Чтобы к пасхальному волшебству смогли присоединиться и малыши – помочь маме на кухне с приготовлением кулича. Ведь Пасха – семейный праздник.

для теста:

  • 150 мл молока
  • 25 г сырых дрожжей
  • 3 желтка
  • 200 г сахара
  • 80 г спред
  • 250 г сметаны (20−26%)
  • 2 гр ванилина
  • ½ч.л.соли
  • 650 г муки

для начинки:

  • Сухофрукты, цукаты

для глазури:

  • 1 белок
  • 200 гр сахарной пудры

2Приготовление:

Опара:

Молоко подогреть примерно до 40 °C. Добавить дрожжи, 1 ч.л. сахара и 150гр муки. Перемешать.
Получившуюся смесь накрыть полотенцем или плёнкой и дать постоять в теплом месте 15−20 минут. Опара должна увеличиться вдвое.

Тесто:

Желтки растереть с сахаром. Добавить соль, ванилин, сметану, мягкий спред. Перемешать. Добавить опару и снова перемешать. Муку просеять и частями ввести в тесто. Тесто необходимо хорошо вымесить. Оно не должно быть крутым и прилипать к рукам. Накрыть тесто салфеткой или полотенцем. Поставить в теплое место. Тесто должно хорошо подняться (на это уходит примерно 30−50 минут, чем теплее в помещении, тем быстрее оно поднимется. Добавить в тесто изюм (предварительно вымытый и высушенный). Накрыть салфеткой или полотенцем. Поставить в теплое место. Дать тесту постоять ещё минут 20. Формочки немного смазать маслом. Мы брали бумажные для выпечки, их смазывать не нужно.
Выложить тесто, заполняя формочки на 1/3 высоты формы Дать тесту подняться. Поставить в разогретую до 100 градусов духовку. Выпекать в течение 10 минут. Затем температуру увеличить до 180 градусов. Выпекать до готовности (около 30 минут).
Как только кулич зарумянится, проверить его на готовность — проткнуть деревянной шпажкой (или зубочисткой), если она сухая — кулич готов.


Если у вас в духовке верх куличей уже зарумянился, но сами куличи не готовы ещё, то накройте верх фольгой и пеките до готовности. Фольга не даст верхушка подгореть.

Глазурь:

Пока выпекается пасхальный кулич приготовьте глазурь. Для этого взбейте белки с сахарной пудрой. После остывания смажьте куличи глазурью.

Кулич готов! Украсите его посыпкой или другим декором по вашему желанию.

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