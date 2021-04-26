Готовим Кулич вместе с детьми. Мастер-класс от слуцкой семьи

Каждый год редакция газеты и сайта «Кур`ер» готовит для читателей мастер-классы по приготовлению кулича. В этот раз мы подготовили мастер-класс для детей. Чтобы к пасхальному волшебству смогли присоединиться и малыши — помочь маме на кухне с приготовлением кулича. Ведь Пасха — семейный праздник.
Кулич готовят:
1Ингредиенты:
для теста:
- 150 мл молока
- 25 г сырых дрожжей
- 3 желтка
- 200 г сахара
- 80 г спред
- 250 г сметаны (20−26%)
- 2 гр ванилина
- ½ч.л.соли
- 650 г муки
для начинки:
- Сухофрукты, цукаты
для глазури:
- 1 белок
- 200 гр сахарной пудры
2Приготовление:
Молоко подогреть примерно до 40 °C. Добавить дрожжи, 1 ч.л. сахара и 150гр муки. Перемешать.
Получившуюся смесь накрыть полотенцем или плёнкой и дать постоять в теплом месте 15−20 минут. Опара должна увеличиться вдвое.
Тесто:
Выложить тесто, заполняя формочки на 1/3 высоты формы Дать тесту подняться. Поставить в разогретую до 100 градусов духовку. Выпекать в течение 10 минут. Затем температуру увеличить до 180 градусов. Выпекать до готовности (около 30 минут).
Как только кулич зарумянится, проверить его на готовность — проткнуть деревянной шпажкой (или зубочисткой), если она сухая — кулич готов.
Если у вас в духовке верх куличей уже зарумянился, но сами куличи не готовы ещё, то накройте верх фольгой и пеките до готовности. Фольга не даст верхушка подгореть.
Пока выпекается пасхальный кулич приготовьте глазурь. Для этого взбейте белки с сахарной пудрой. После остывания смажьте куличи глазурью.
Кулич готов! Украсите его посыпкой или другим декором по вашему желанию.