Пасха, День танца, День джаза. Обзор праздников и памятных дат недели

На этой неделе, кроме известного всем праздника Пасхи, отмечают скорбную дату — День памяти Чернобыльской катастрофы. Но есть и другие праздники — День танца, День джаза. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет наш календарь дат.

26 апреля — Международный день памяти Чернобыльской катастрофы. 35 лет назад на Чернобыльской АЭС произошла авария. В результате взрывов на 4-м энергоблоке реактор был полностью разрушен. Авария сопровождалась пожарами и выбросами радиоактивных веществ. Радиоактивное облако прошло над СССР, Скандинавией, Восточной Европой и затронуло более 20 стран. В наибольшей степени пострадали Беларусь, Россия и Украина. Загрязнение территории Беларуси составило 23% общей площади, Украины — 7%, европейской части России — 1,5%. Около 35% чернобыльских выпадений цезия-137, основного радионуклида, формирующего дозу облучения населения в настоящее время, пришлось на территорию Республики Беларусь.

35 лет назад на Чернобыльской АЭС произошла авария. В результате взрывов на 4-м энергоблоке реактор был полностью разрушен. Авария сопровождалась пожарами и выбросами радиоактивных веществ. Радиоактивное облако прошло над СССР, Скандинавией, Восточной Европой и затронуло более 20 стран. В наибольшей степени пострадали Беларусь, Россия и Украина. Загрязнение территории Беларуси составило 23% общей площади, Украины — 7%, европейской части России — 1,5%. Около 35% чернобыльских выпадений цезия-137, основного радионуклида, формирующего дозу облучения населения в настоящее время, пришлось на территорию Республики Беларусь. 27 апреля — День рождения «памперсов». Идея создания памперсов принадлежит Виктору Миллзу. Когда ему пришлось нянчиться с тремя внуками, он еще не предполагал, как часто они писают, и какое это хлопотное дело — менять и стирать подгузники. Первый памперс — пластиковые трусы со складчатой прокладкой внутри. Первыми испытателями оказались внуки предприимчивого дедушки. Изделие назвали «памперсом», что означает «баловать», «лелеять». Вскоре наладили оборудование для выпуска и продажи нового товара в магазинах.

Идея создания памперсов принадлежит Виктору Миллзу. Когда ему пришлось нянчиться с тремя внуками, он еще не предполагал, как часто они писают, и какое это хлопотное дело — менять и стирать подгузники. Первый памперс — пластиковые трусы со складчатой прокладкой внутри. Первыми испытателями оказались внуки предприимчивого дедушки. Изделие назвали «памперсом», что означает «баловать», «лелеять». Вскоре наладили оборудование для выпуска и продажи нового товара в магазинах. 28 апреля — Великая среда у православных. Этот день отмечается в последнюю среду перед Пасхой. По церковному уставу полагается сухоядение. Разрешается есть хлеб, воду, соль, сырые овощи и фрукты, орехи, мед, сухофрукты. Запрещается ссориться, ругаться матом, думать о плохом. Нельзя петь, танцевать.

Этот день отмечается в последнюю среду перед Пасхой. По церковному уставу полагается сухоядение. Разрешается есть хлеб, воду, соль, сырые овощи и фрукты, орехи, мед, сухофрукты. Запрещается ссориться, ругаться матом, думать о плохом. Нельзя петь, танцевать. 29 апреля — Международный день танца . Начали отмечать с 1982 года по инициативе ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра. Его называют «отец современного балета».

. Начали отмечать с 1982 года по инициативе ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра. Его называют «отец современного балета». 29 апреля — Великий (Чистый) четверг у православных христиан. Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. С этого дня начинаются приготовления к Пасхе. Верующим необходимо прийти в храм, исповедаться и причаститься. В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца. В Чистый четверг принято встать до восхода солнца и выкупаться — символически очиститься от грехов и суеты.

у православных христиан. Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. С этого дня начинаются приготовления к Пасхе. Верующим необходимо прийти в храм, исповедаться и причаститься. В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца. В Чистый четверг принято встать до восхода солнца и выкупаться — символически очиститься от грехов и суеты. 30 апреля — Международный день джаза . Впервые отметили в 2012 году по инициативе ЮНЕСКО. Цель праздника учредители обозначили так: «повышение степени информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми».

. Впервые отметили в 2012 году по инициативе ЮНЕСКО. Цель праздника учредители обозначили так: «повышение степени информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми». 1 мая — Праздник Труда. Он отмечается как день международной солидарности трудящихся в 142 странах мира. Решение о праздновании было принято в 1889 году на Парижском конгрессе II Интернационала в знак поддержки трудовых требований работающих. А также в память о забастовке рабочих в Америке, которая окончилась кровопролитием. В некоторых странах праздник утратил первоначальное значение и отмечается как день весны и труда.

Он отмечается как день международной солидарности трудящихся в 142 странах мира. Решение о праздновании было принято в 1889 году на Парижском конгрессе II Интернационала в знак поддержки трудовых требований работающих. А также в память о забастовке рабочих в Америке, которая окончилась кровопролитием. В некоторых странах праздник утратил первоначальное значение и отмечается как день весны и труда. 2 мая — Пасха у православных христиан. Торжество приурочено к воскресению Иисуса Христа после распятия. Пасха — главный праздник христианства. В этот день в храмах проводится торжественное богослужение. Оно начинается до полуночи. Сначала служится Полунощница, во время которой священники уносят Плащаницу в алтарь и кладут на престол. В полночь начинается утреня. Затем церковнослужитель совершает крестный ход — обход храма под колокольный звон.