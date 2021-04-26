Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка на прошедшей неделе, с 19 по 25 апреля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от Таня Мацкевич (@tanya_matskevich)

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Публикация от Кирилл Гришко (@grishka_by)

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Публикация от Роман Андреенко (@randreenko)

 

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Публикация от Кристина (@ya_mamik)

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Публикация от Евгения Кольцова (@kotova02061988)

 

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Публикация от Irina Kuzmitch (@irinakuzmitch)

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Публикация от Ольга Кирашева (@olgakirasheva)

 

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Публикация от Maria Marazajte (@marazajte)

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Публикация от Ленусик Бобейко (@lenusikbobeiko)

 

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Публикация от илья (@4729ilia)