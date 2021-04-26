У историков в тренде воспоминая очевидцев. Хочу рассказать, как я пережила событие, коснувшееся миллионов людей, — катастрофу на Чернобыльской АЭС.

Мне тогда было 23 года, Училась на 5 курсе исторического факультета. Старшему сыну — полгода. Жили тогда в Смоленске. 30 апреля пришла мама с работы. Сказала, что слышала о какой-то аварии на атомной станции. Мол, говорили, что даже дождь радиационный у нас выпал.

«По улице детей не носить»

Первого мая 1986 года было тепло. Все гуляли по улице. Только ближе к 9 мая стали говорить по радио, телевидении об аварии на ЧАЭС. Появились первые советы о поведении в такой ситуации. Я бросилась закрывать форточки, мыть полы. Знакомые молодые мамы поделились, что педиатр сказала: «По улице детей не носить». Но посоветовала это не в поликлинике, а на улице, встретившись случайно. Это уже был конец мая. И только пять лет спустя в период развала СССР узнали из областной газеты, что над нашим городом стояла огромная радиоактивная туча.

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Распределили в Могилёв

Муж, студент 5 курса физического факультета БГУ, тоже ничего не знал. Сообщил, что по распределению его отправляют на работу в Могилев. Откуда нам было знать, что город сильно пострадал от аварии на ЧАЭС?

В августе 1986 года мы отправились туда на постоянное место жительства. Первое, что бросилось в глаза, — толпа людей у дверей Могилевского ЦУМа. Люди изучали карту радиоактивного загрязнения города. Сплошные темные пятна. Могилевчане боролись, чтобы их городу дали статус пострадавшего от последствий аварии. Но ничего не получилось.

Каждый врач в детской поликлинике спросил меня: «Зачем сюда привезли 10-месячного ребенка?». Но, воспитанные в СССР, мы даже подумать не могли, что можно не поехать по распределению.

Молчать нельзя

Авария на ЧАЭС стала причиной многих сложностей для нашей семьи. Пришлось уехать из областного города, где у мужа складывалась карьера на богатом и перспективном предприятии «Химволокно». Я работала в областном Дворце пионеров. Приехали в Слуцк, где пришлось устраиваться заново. Да, всё преодолели, все живы, относительно здоровы. Построили дом, посадили сад, вырастили и выучили сыновей.

Ученые работают над глубокими и всесторонними выводами, как авария отразилась на экономике, политике, социуме, здоровье людей. Я как «маленький», «простой» человек на всю оставшуюся жизнь запомнила одно: что молчать, когда встречаешься с ложью, нельзя.

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