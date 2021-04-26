В начале марта этого года Госстандарт признал жевательные конфета «МАМБА КОЛА & ФРУКТЫ» опасными и запретил ввозить эти сладости в страну. Потом оказалось, что произошла ошибка. Запрет отменили с 23 марта.



Об этом «Кур'еру» сообщила пресс-служба дистрибьютера бренда «МАМБА КОЛА & ФРУКТЫ» в Восточной Европе.

23 марта Госстандарт отменил запрет на ввоз на территорию Беларуси и продажу жевательных конфет «МАМБА КОЛА & ФРУКТЫ» со вкусами кола-ананас, кола-вишня, кола-лимон и кола-апельсин. Они соответствуют требованиям всех пищевых технических регламентов. Выявленные изначально нарушения не подтвердились.

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«Конфеты преждевременно занесли в реестр опасной продукции. Причиной послужило одновременное содержание сорбитового сиропа и сахара в составе продукта. Компания-производитель August Storck KG (Германия) объяснила функции соответствующих ингредиентов в составе, а также предъявила документы, подтверждающие безопасность продукции и результаты проверок качества», — говорится в сообщении.

Оказалось, что эксперты при первичном анализе качества не учли пропорции содержащихся веществ: в конфетах действительно содержатся одновременно и сахар, и сорбитовый сироп, однако доля сорбитового сиропа минимальна и составляет всего 3,2%, что не превышает допустимой нормы. Сироп в составе конфет не служит для усиления сладости вкуса, а выполняет функциональное значение влагоудерживающего агента.