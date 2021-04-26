Когда подавать документы в белорусские вузы и сдавать вступительные экзамены в 2021 году

Даты приёма документов в вуз, внутренних экзаменов и зачисления в высшие учебные заведения в 2021 году уже известны, пишет «Адукар».

Приёмная кампания в вузы состоит традиционно из трёх частей: подача документов, сдача внутренних экзаменов (если необходимо) и зачисление. Вот конкретные даты каждого из них.

Сроки подачи документов на бюджет

Приём документов в вузы на бюджетную форму начнётся 20 июля и завершится 26 июля. Этот срок приёма документов касается тех, кто поступает и на дневную форму обучения, и на заочную. Для некоторых других категорий абитуриентов даты поступления отличаются. С 20 по 28 июля будут принимать документы от тех, кто поступает на специальности сельскохозяйственного профиля на дневное. Два дня (с 20 по 22 июля) отведено на приём документов от выпускников пед- и агро-классов, который поступают по собеседованию. С 15 ноября по 5 декабря подают заявление поступающие на заочную форму сельскохозяйственного профиля.

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Сроки подачи документов на платное

На платное отделение поступать можно с 20 июля по 9 августа. Для некоторых вузов эти сроки могут отличаться. В частности, для Академии МВД, Могилевского института МВД, Университета гражданской защиты МЧС (с 20 июля по 5 августа). С 20 июля по 10 августа документы на платную форму приносят абитуриенты сельскохозяйственных специальностей дневной формы (с 15 ноября по 5 декабря заочки).

Сроки внутренних экзаменов в вузах

Внутренние вступительные испытания в вузах по отдельным специальностям (спортивные, творческие, интегрированные) пройдут с 27 июля по 4 августа. В Академии МВД, УГЗ МЧС, Военной академии, на военных факультетах вузов внутренние испытания пройут с 27 по 29 июля. С 29 июля по 4 августа для поступления на сельскохозяйственный специальности (дневная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма). Направление на экзамены абитуриенты получают во время подачи документов.

Сроки зачисления в вузы

Зачисление в большинство вузов будет проводиться на бюджет до 5 августа, на платную форму — до 11 августа. Для отдельных учебных заведений сроки отличаются. В Военную академию, ИПС РБ, УГЗ РБ и на военные факультеты на бюджет зачислят до 31 июля. Зачисление на бесплатную форму обучения в творческие вузы БГАИ, БГАМ, БГУКИ пройдёт до 6 августа. Те, кто поступает, на заочную форму сельскохозяйственного профиля, узнают результаты поступления до 20 декабря (и на бюджет и на платное).