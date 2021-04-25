Где отдохнуть в пандемию коронавируса и обязательна ли самоизоляция после возвращения

Дважды за этот месяц белорусские туристы оказывались в центре неприятных историй. 10 апреля появилась информация о том, что пассажиров автобусного тура не пустили в Украину из-за поддельных ПЦР-тестов, а через неделю брестская пара, которая возвращалась после отдыха в Турции, попала под «уголовку» за поддельные командировочные удостоверения. TUT. BY рассказал, как могут путешествовать белорусы в пандемию и как быть с карантином по возвращении домой.

1. С 21 декабря 2020 года выехать из Беларуси через наземные пункты пропуска можно только в исключительных случаях, например, в командировку. Но в интернете встречаются объявления об автобусных турах. Как такое возможно?

— Я не могу комментировать работу турфирм, скажу лишь, что для граждан Беларуси и иностранных граждан, имеющих основания для постоянного проживания на территории Республики Беларусь, передвижение через наземные пункты пропуска ограничено, — отмечает Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета. — Что касается пересечения границы в туристических автобусах, естественно, что мы каждого конкретного человека оформляем и по каждому конкретному человеку принимаем индивидуальное решение.

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Если у человека нет законных оснований для выезда через наземные пункты пропуска, то через границу его не пропустят и турист вернется домой.

— Если же на пограничном контроле будут предъявлены подложные или поддельные документы, дающие право пересечение границы, то в этом случае наступит ответственность в соответствии с законодательством, — поясняет Антон Бычковский.

2. Ограничений на выезд «по земле» из Беларуси в Россию нет. А туда автобусным туром можно без дополнительных вопросов?

— Со стороны Республики Беларусь здесь пограничный контроль не осуществляется. Вопрос регулируется погранслужбой ФСБ России, — отмечает Антон Бычковский.

Это значит, что выезд в этом направлении с белорусской стороны не ограничен. Правда, российская сторона разрешает въезд только для тех, у кого есть основание (полный список — на сайте пограничной службы ФСБ России).

3. А если я решу отправиться на отдых самолетом, можно?

Конечно, можно! Но тут следует учесть, что если вы отдыхали в стране, которую наш Минздрав внёс в Перечень стран «красной зоны», то по возвращении вам обязательно придётся отбыть 10 дней в самоизоляции.

Список этих стран можно посмотреть на сайте Минздрава. Документ периодически обновляется — какие-то страны в него добавляют, какие-то — исключают. По последней информации на момент публикации, в списке 143 государства. Среди них, например, Грузия, Украина, Турция.

4. А самоизоляция обязательна для всех? Можно как-то её избежать ?

По словам Антона Гашинского, адвоката, в законе есть «карантинные» исключения для некоторых категорий граждан, которые прибывают из стран «красной зоны». От самоизоляции, например, освобождаются члены официальных делегаций, водители-международники. О туристах речи не идёт.

— Некоторые турфирмы, пользуясь юридической неграмотностью граждан и желая привлечь больше клиентов, обещают туристам, что, вернувшись домой из стран «красной зоны», людям не придётся сидеть на самоизоляции. В этом случае, клиентам дают недостоверную информацию, — отмечает Антон Гашинский. — Кроме того, гражданам могут пообещать предоставить документы, которые освободят их от карантина. В этой части действия турфирмы являются неправомерными и нарушают право потребителя на предоставление полной и достоверной информации об оказываемой услуге.

В таких случаях, продолжает собеседник, по Закону «О защите прав потребителей» заказчик вправе привлечь исполнителя (продавца) к гражданско-правовой ответственности с заявлением имущественных требований. В том числе материальной компенсации морального вреда.

Возможны, и более неприятные ситуации. Например, история пары из Бреста. Они, напомним, возвращались с отдыха в Турции. По прилёту, в надежде избежать карантина, предоставили поддельные командировочные удостоверения, которые им выдали в турфирме. В итоге в отношении семейной пары, а также двух сотрудников турфирмы возбудили уголовные дела. 5. Кстати, а что будет, если подделать результат ПЦР-теста?

По словам адвоката Антона Гашинского, за подделку удостоверений или официальных документов, которые дают человеку определённые права или освобождают от обязанностей наступает уголовная ответственность — ст. 380 УК РБ. У результата ПЦР-теста такие «функции» есть.

— Из постановления Совмина № 624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания» следует, что, если у иностранца нет отрицательного результата ПЦР-теста, ему могут отказать во въезде в Беларусь, — поясняет Антон Гашинский. — Выходит, предоставляя уполномоченным органам поддельный ПЦР-тест, человек намерен воспользоваться правом, которое предоставляет данный документ. В нашем случае — это пересечение белорусской границы. В итоге, если человек показывает фальшивый результат теста, он нарушает закон.

«В уголовной практике зарубежья», отмечает Антон Гашинский, уже есть случаи, когда человека или группу людей привлекали к ответственности за использование и изготовление поддельных ПЦР-тестов.

— Проводить ПЦР-тесты на COVID-19 и выдавать результат могут только уполномоченные на это медицинские (лабораторные) организации, — говорит адвокат.

Максимальное наказание по статье 380 УК РБ — лишение свободы на срок до трех лет.

В Украине и России подделка документов также преследуется по закону (ст. 358 УК Украины и ст. 327 УК РФ).

6. А если страны нет в перечне Минздрава, что это значит для туриста?

Это значит, что данная страна относится к «зелёной зоне». По прибытии оттуда самоизоляция не нужна. Сейчас в списке «зелёных» для белорусов стран находятся, например, Россия, Египет, Израиль.

7. А если страна, где я отдыхал, находится в «красной зоне», могу ли я по приезде в Беларусь сделать ПЦР-тест и, если он будет отрицательным, не сидеть на изоляции?

В постановлении Совмина № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19» этот момент не прописан. На сайте Госпогранкомитета, где размещена информация для тех, кто въезжает в Беларусь, такой информации тоже нет. Там лишь указано, что для белорусов и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, при въезде в страну ПЦР-тест не нужен.

В постановлении Министерства здравоохранения № 49 «О продлении (сокращении) сроков пребывания граждан в самоизоляции» указаны конкретные причины, по которым этот срок может быть сокращён. О возвращающихся из туристических поездок там речи не идёт.

8. Что будет, если я отдыхал в стране из «красной зоны» и решил не сидеть на самоизоляции?

В постановлении Совмина № 171 сказано: на въезде в Беларусь пограничники выдают туристу анкету прибывшего. В ней человек подписывает обязательство о 10-дневной самоизоляции и выполнении всех необходимых требований. Эту анкету передают в Минздрав.

Кроме того, человек подписывает требование о соблюдении правил поведения на самоизоляции. В случае, если гражданин нарушает эти обязательства, ему грозит административная (штраф до 50 базовых величин (1450 рублей) или административный арест) либо уголовная (вплоть до лишения свободы) ответственность.