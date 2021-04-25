Казнь за заражение COVID-19. Где и кого отправляли на смерть в 2020 году

Пандемия не остановила 18 стран от проведения казней в 2020 году, подсчитали в Amnesty International. В некоторых странах мира число приведённых в исполнение смертных приговоров выросло по сравнению с предыдущим годом, что, по мнению правозащитников, свидетельствует о пугающем пренебрежении к человеческой жизни в то время, когда весь мир пытается защитить людей от смертельного вируса.

Египет утроил число казней по сравнению с предыдущим годом. В Китае человека казнили за нарушение карантинных мер. Администрация Дональда Трампа после 17-летнего перерыва, за шесть месяцев прошлого года казнила десять человек.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, во многих странах, включая США, было нарушено право людей на справедливое судебное разбирательство: адвокаты говорили, что не могли встречаться со своими клиентами и нормально работать.

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Смерть за заражение

В феврале прошлого года, когда коронавирус начал быстро распространяться по миру, в Китае придумали новое преступление — сокрытие симптомов Covid-19. В лучшем случае человек, скрывший свои симптомы и заразивший кого-то ещё, мог получить десять лет тюрьмы. Максимальное же наказание — смертный приговор.

Казнь грозила и тем, кто во время пандемии распространял контрафактные лекарства, специально заразил кого-то коронавирусом или причинил любой вред медработникам. Уже к середине февраля 2020 года в Китае насчитали 21 преступление такого характера. Четыре из них предполагали максимальную меру наказания. Сколько на самом деле людей было казнено из-за нарушения профилактических мер, установить невозможно: информация о смертных приговорах является государственной тайной.

Однако Amnesty уверена, что как минимум один человек был казнен из-за нарушений антикоронавирусных правил. Всего в Китае казнят за 46 видов преступлений, не связанных с пандемией, в том числе за коррупцию. С учётом того, что статистика полностью скрывается, Amnesty в своих расчётах опирается на сведения, которые попадают в прессу, а также на свидетельства родственников казненных.

По информации, имеющейся у организации, ежегодно в Китае казнят тысячи человек: по этому показателю страна опережает известных лидеров — Иран, Египет, Ирак и Саудовскую Аравию. На эти четыре страны пришлось 88% всех известных казней в 2020 году.

Ноль казней

В расчётах Amnesty International нет точной информации не только о Китае, но также о Вьетнаме, Северной Корее и Сирии: во всех этих странах соответствующая статистика или является государственной тайной, или полностью или частично скрывается.

Без учёта этих стран в 2020 году в мире казнили 483 человека — это минимальное количество казней за последние десять лет. За этот же период было вынесено 1477 смертных приговоров — этот показатель также значительно ниже, чем годом ранее.

Эксперты Amnesty объясняют снижение цифр, в первую очередь, перерывами в проведении казней из-за антикоронавирусных мер.

Например, в 2020 году правозащитники не зафиксировали казней в Беларуси — единственной европейской стране, где приводятся в исполнение смертные приговоры.

Информация о казнях также относится здесь к государственной тайне, но несмотря на это известно, что в 2019 году в стране казнили не менее четырёх человек. Белорусские активисты, отслеживающие информацию о казнях, рассказали ВВС, что в 2020 году в стране вынесли пять смертных приговоров.

По данным правозащитников, со времени обретения Беларусью суверенитета, в стране привели в исполнение более 400 смертных приговоров. При этом родственникам не выдают тела казненных, не сообщают о времени смерти, не указывают место захоронения.

В США, например, система устроена иначе: во многих штатах на приведение приговора в исполнение приглашают родственников и журналистов. И всё же США является единственной страной в Западном полушарии, где в 2020 году казнили людей.

На уровне штатов — в 25 американских штатах существует смертная казнь — в прошедшем году казнили семь человек. Но на федеральном уровне последние годы действовал неофициальный мораторий на исполнение смертных приговоров.

Нарушив этот мораторий, администрация бывшего президента Дональда Трампа впервые за 17 лет привела в исполнение десять смертных приговоров, вынесенных федеральными судами.

Где и кого казнили в 2020 году. Пытки и исчезновения

«Пока весь мир напряжённо искал способы, как защитить жизни людей от коронавируса, некоторые правительства демонстрировали вызывающую тревогу решимость выносить смертные приговоры и казнить людей несмотря ни на что, — сказала Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International. — Смертная казнь — это отвратительное наказание, а стремление проводить казни во время пандемии ещё больше подчёркивает его жестокость».

По мнению Калламар, и в прежние времена смертные приговоры оспаривались с трудом. Пандемия же привела к тому, что люди, сидящие в камерах смертников, не могли лично встретиться с адвокатами, а многие из тех, кто хотел помочь им, были вынуждены были подвергать риску свое здоровье.

«Применение смертной казни в таких условиях — это вопиющее посягательство на права человека», — считает Калламар.

Египет официально вошёл в тройку стран с наибольшим числом казней: в 2020 году здесь казнили не менее 107 человек. Ещё в конце 2020 года, не дожидаясь выхода доклада, Amnesty опубликовала заявление, назвав пугающей тенденцию по увеличению числа смертных казней в стране.

Только в октябре и ноябре 2020 года в стране казнили 57 человек — это почти вдвое больше, чем за весь 2019 год. Ещё тогда правозащитники опасались, что казненных может быть больше: Египет, как и Беларусь, не публикует статистику и не уведомляет родных о приведении приговора в исполнение.

Египетские СМИ со ссылкой на анонимный источник писали, что за три последних месяца 2020 года в стране провели 91 казнь, но Amnesty не удалось подтвердить эту информацию.

Проанализировав подтвержденные случаи, правозащитники пришли к выводу, что во многих судебных процессах признания обвиняемых были получены под давлением, сопровождались пытками и насильственными исчезновениями. Рост числа казней в стране общественные организации связывают с неудачной попыткой побега из тюрьмы Тора в Каире.

Сведений об этом инциденте было немного. Известно, что трое из беглецов находились в тюрьме с 2018 года — их обвиняли в участии в террористической группировке «Ансар аш-Шариа» (запрещена в России) и убийстве десятерых полицейских в 2013—2014 годах. В ходе неудачной попытки побега, как сообщали каирские власти, были убиты трое полицейских.

Уже который год в тройке лидеров остается Иран — там казнили более 240 человек. И хотя это меньше, чем в предыдущие годы, в стране стали всё чаще применять смертную казнь в качестве инструмента политических репрессий против инакомыслящих, протестующих и представителей этнических меньшинств, говорят в Amnesty.

Многие страны, в которых продолжаются смертные казни, нарушают нормы международного права: например, применяют казни в качестве меры наказания за преступления, не связанные с умышленным убийством.

И всё же в 2020 году некоторые страны решили отказаться от смертной казни.

Казахстан пообещал это сделать, Барбадос завершил реформы, отмена ожидается в ближайшее время. Штат Колорадо в США также отменил смертную казнь.

На данный момент 108 стран в мире отменили смертную казнь полностью.

В Amnesty называют смертные казни санкционированными государством убийствами и призывают страны отменить эту меру наказания. Несмотря на эту позицию, в США, например, большинство американцев считают смертную казнь этически приемлемой. И хотя в этом уверены 54% жителей страны, это рекордно низкий показатель за последние годы.

«Сто двадцать три государства — больше, чем когда-либо прежде, — поддержали призыв Генеральной Ассамблеи ООН к введению моратория на казни, а это значит, что давление на страны, которые продолжают казнить людей, усиливается и им в конце концов придется последовать примеру остальных. Мир продолжает двигаться к полной отмене смертной казни, и мы призываем Конгресс США поддержать законодательные усилия по отмене смертной казни», — сказали в Amnesty.