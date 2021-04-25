В эфире ОНТ заявили про дело Федуты и Зенковича: «Готовилось где-то 150 внедорожников с пулемётами»

Об этом заявил в эфире ОНТ Станислав Князев — преподаватель Академии управления, выпускник школы КГБ СССР и Академии ФСБ России, который в начале 2000-х был первым заместителем главы Администрации президента Беларуси, передаёт «Наша Ніва».

«Готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулемётами. Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи. Помните это? Предполагалось под прикрытием вторжения, что они дойдут до Минска от Литвы (здесь не такое большое расстояние, можно за 3 часа достичь). И из крупнокалиберных пулемётов взять резиденцию и расстрелять президента».

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Ранее 17 апреля стало известно о задержании Федуты, Зенковича и Костусева, которые, как утверждает КГБ, якобы готовили государственный переворот и покушение на Лукашенко и его детей.

