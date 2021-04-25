«Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой». Рекламное агентство извинилось за двусмысленный слоган для социальных роликов

Латвийское рекламное агентство Nord DDB Riga запустило кампанию о пользе вакцинации от ковида. Для русскоязычных жителей страны выпустили ролики и плакаты со слоганом «Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой». Лицом кампании стал футболист Каспар Горкшс, пишет Delfi.

Слоган получился двусмысленным из-за ошибки перевода. На самом деле в оригинале говорилось: «Я вакцинируюсь, потому что хочу съездить в гости к бабушке и дедушке». Агентство исправило рекламные материалы и извинилось.

«Мы хотим искренне извиниться как перед русскоязычными жителями, которых задела ошибка перевода, так и перед всеми участниками процесса вакцинации: врачами, медсестрами, другими работниками. Мы приносим особые личные извинения Каспару Горкшсу, который, бескорыстно согласившись принять участие в призыве к вакцинации, определенно не рассчитывал на ажиотаж, вызванный ошибочным переводом», — сказал Андрис Рубинс, руководитель рекламного агентства Nord DDB Riga.

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Горкш сравнил сложившуюся ситуацию с недавним инцидентом в Швеции — там призыв вакцинироваться проиллюстрировали мемом «Гарольд, скрывающий боль». Реклама была нацелена на людей старше 75 лет.

«Для меня важно, чтобы во всей этой суматохе не пропало главное — сверхцель кампании, то есть призыв вакцинироваться, обращённый к каждому жителю Латвии на правильном, близком и понятном ему языке», — заявил футболист.

Агентство Nord DDB Riga подтвердила, что покроет расходы на замену агитационных материалов за свой счёт. Они размещены в латвийских СМИ, на интернет-порталах и ​​билбордах.