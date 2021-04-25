Почему дети игнорируют просьбы родителей: есть объяснение, о котором вы не задумывались

«Я ему уже 10 раз сказала — а от него ноль реакции!» — типичная фраза многих родителей. Иногда приходится по несколько раз звать ребёнка к столу или просить убрать в комнате, и это очень раздражает. Почему дети нас не слышат? Как сделать так, чтобы ребёнок реагировал на родительские просьбы с первого раза, рассказала Евгения Третьякова, психолог и мама.

Причин, почему ребёнок не слышит родителей, может быть много. Чаще всего, это связано с уровнем доверия в семье, например, когда родители превращаются из близкого человека в тренера, который лишь бесконечно воспитывает и критикует. Очень часто слова у родителей расходятся с делом: они говорят одно, а делают другое. Еще хуже, если они сами не умеют слушать и слышать. Тогда и ребенок выдает такую ответную реакцию.

Но иногда родители просто не учитывают особенности детского восприятия и требуют от ребёнка слишком многого, отмечает психолог. Способность быстро переключаться с одной задачи на другую развита у детей в гораздо меньшей степени, чем у взрослых. И чтобы донести информацию до ребёнка, надо формулировать мысли несколько иначе. Давайте рассмотрим самые частые ошибки родителей в общении с детьми и покажем, как себя вести, чтобы быть услышанными.

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Нет зрительного и тактильного контакта

По сравнению со взрослыми ребёнку тяжелее концентрировать внимание на чем-то одном, способность переключиться также снижена.

— У малышей наглядно-действенное мышление: вижу, трогаю, воспринимаю, поэтому звать маленького ребёнка из кухни, когда он в детской увлечённо смотрит мультик или играет в машинки, придётся очень долго. Перед тем как сказать что-то важное, родителям нужно переключить внимание на себя: подойти к ребёнку, опуститься на уровень его глаз, дотронуться до него и посмотреть в глаза. Тогда ребёнок точно вас услышит.

От ребёнка требуют резко переключиться с одного занятия на другое

Если малыш увлечён каким-то делом, то просьба мамы заняться чем-то другим может быть просто не услышана. Помогите ребёнку плавно сменить деятельность.

— Рассмотрим на примере: вам скоро пора собираться домой с прогулки. Заранее предупредите об этом ребёнка. Не требуйте закончить игру сию секунду, а направляйте её к завершению: «Отправляй машинки в рюкзак, им пора отдыхать». И обязательно в конце сопровождайте просьбу приятной перспективой другого дела: «Зайдём в магазин, ты сможешь сам выбрать сок».

Очень много слов

Дети иначе воспринимают речь, поскольку они её только осваивают. Особенно сложно им даются длинные фразы и абстрактные слова типа «терпение».

— Когда родители так общаются с ребёнком, ему кажется, будто они говорят на другом языке. А если так происходит постоянно, то мама превращается в радио, которое всё время что-то вещает и создает шумовой фон. Ребёнок думает: что-то там опять говорит, ну и ладно, главное — играть не мешает.

Психолог советует озвучивать просьбу как можно короче, убирая все лишние и сложные слова. В вашем послании должна быть только суть.

— Не так: «Мы же купили тебе новую зубную щетку, зачем ты тогда её просил, если опять не хочешь чистить зубы, микробы повредят эмаль и будет кариес, ты что хочешь к стоматологу?» Это полный провал. Лучше сказать четко и коротко: «Пора чистить зубы».

Слишком много посланий в одной фразе

Не только ребёнку, но и взрослому человеку трудно переварить «винегрет» из миллиона разных задач, уверена психолог. В общении с детьми она советует использовать такое правило: одно обращение — одна мысль. В противном случае ребёнок выцепит одну задачу, и скорее всего последнюю.

— Если дело многоступенчатое, то его стоит разделить на отдельные короткие действия. Например, надо, чтобы ребёнок разделся. Тогда сначала говорим: «Сними шапку». Когда он это выполнил, то говорим: «Расстегни куртку». Если и это сделано, то продолжаем: «Сними сапожки» и т. д. Постепенно ребёнок научится раздеваться сам без подсказок, но на первом этапе ему нужна ваша помощь.

Риторические вопросы и критика

Бессмысленно спрашивать у ребёнка: «Сколько можно тебе повторять?» или «Почему ты никогда меня не слышишь?». Вариант еще хуже: «А голову ты дома не забыл?».

— Если вы хотите, чтобы ребёнок вас услышал, уберите из речи все вопросы, на которые нет ответа. Иначе ничего кроме раздражения и недоумения вы не добьётесь.

Если просьба родителей сопровождается вагоном критики, вряд ли ребёнок станет её выполнять. «Помните, что главная цель — быть услышанными, а не сообщить ребенку, почему мы заранее думаем, что какое-то дело ему не под силу», — подчёркивает психолог. Это не только отбивает все желание выполнять просьбу мамы, но и больно бьёт по самооценке.

Просьбы-отрицания

Часто можно услышать от мам напоминания: «Не трогай! Не кричи! Не бегай!» Но такие просьбы, по мнению психолога, бессмысленны. Процессы возбуждения у маленьких детей сильно преобладают над процессами торможения, потому им трудно сразу же остановить свою активность. Кроме того, фраза «Не бегай!» формирует в голове у ребёнка обратное послание: «Бегай!», поскольку частицу «не» дети часто не слышат.

— Старайтесь формулировать свое послание без частицы «не». Не тормозите действие, а заменяйте его другим. Это как с поездом, мчащимся без тормозов: резко остановить локомотив сложно, а вот переключить стрелку на другие рельсы вполне реально.

А ещё важно помнить, что дети сначала считывают эмоции родителей, а потом только слышат их слова. Если есть расхождения, ребёнок реагирует на эмоции: выражение лица, тон голоса. Вот почему так важно, чтобы слова и эмоции «дружили» друг с другом.

Игры на слуховое внимание

Воспринимать информацию на слух не так просто, особенно детям, поскольку в первую очередь развито визуальное восприятие. Поэтому родителям полезно тренировать с ребёнком слуховое внимание. Вот несколько примеров таких игр для любого возраста.

— Угадай звук

Раскладываем перед ребёнком картинки с животными: птицами, транспортом, бытовыми предметами. Показываем каждую картинку и рассказываем, как она «звучит» (голосом или аудио). Включаем или изображаем звуки вперемешку. Ребёнок должен найти подходящую картинку.

Для самых маленьких достаточно 3−5 картинок. Для детей постарше можно выбирать 7−10 картинок с более сложными звуками (голоса птиц, оркестр).

— Найди пару

Заранее делаем баночки с разными наполнителями (в двух экземплярах): гречкой, фасолью, манкой, гайками и др. Главное, чтобы они звучали по-разному. Для их изготовления можно использовать самые обычные контейнеры для киндеров. Заклеиваем баночки изолентой, чтобы ребёнок не вскрыл их и не увидел содержимое. Его задача — подобрать пары баночек по звуку. — Нос-пол-потолок

Многим знакома эта игра: вперемешку говорим слова «нос, пол, потолок», а ребёнок должен показать пальцем в нужное место (нос, пол или потолок). Постепенно увеличиваем скорость. Задача ребёнка — показывать всё верно и не запутаться. Детям постарше можно усложнить задание: говорим слово, но сами показываем его неправильно (например, говорим нос, а показываем на пол).

— Дятел

С помощью хлопков или постукивания создаем определенный ритм. Ребёнок должен его повторить. Чем он старше, тем сложнее может быть ритм. В процессе игры можно меняться ролями.

— Испорченный телефон

Можно играть вдвоём с ребёнком: говорим шёпотом слово, а он должен его угадать (а потом меняемся ролями). Можно сделать игру интереснее — нужно не просто услышать слово, но и найти загаданный предмет в комнате.

— Услышишь — хлопни

Загадываем слово, например, «слон». Как только ребёнок его слышит, он должен хлопнуть в ладоши. С остальным словами прыгаем или топаем. Для детей постарше можно усложнить задачу и сказать, что хлопаем, когда родитель называет зверей.

— Правда — ложь

Объясняем ребёнку, что правильные высказывания сопровождаются хлопками, а все неправильные — топотом. Фразы могут быть такими: «Рыба летает по небу», «Ночью светит луна», «У Маши 4 ушка и 3 ножки». Ребёнок должен быстро выполнить нужное действие.

— Робот

Предлагаем ребёнку побыть в роли робота, которому будут давать команды. Задача ребёнка запомнить цепочку команд и выполнить. Например, можно сказать: «Подними правую руку, помаши, хрюкни, покружись». В процессе игры можно меняться ролями.

— Съедобное-несъедобное

Многие помнят эту игру с детства: берём мячик, бросаем ребёнку, называя слово. Если это съедобное — он должен поймать мяч, если несъедобное — отбросить.

Такие простые игры разовьют слуховое внимание у ребёнка. И это важно не только для того, чтобы он слышал просьбы мамы. Развитие фонематического слуха благоприятно влияет на речь и готовит ребёнка к освоению чтения и письма в школе.