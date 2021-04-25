Происшествия на выходных: рабочего придавило плитой

В Солигорском районе в ДТП пострадали 7 человек
Вечером в пятницу 23 апреля возле деревни Раховичи Солигорского района 34-летний водитель «Лады Ларгус» на закруглении дороги не справился с управлением.
Он выехал на «встречку» и столкнулся с «Рено Меган» под управлением 48-летнего солигорчанина. 7 человек ранены. В больницу попали оба водителя, один пассажир «Рено» и 4 пассажира «Лады». ГАИ Минской области
В Гомельском районе рабочего придавило железобетонной плитойУтром 24 апреля в урочище Боровая в Гомельском районе 35-летний рабочий убирал помещение от строительного мусора. На него упала железобетонная плита и зажала ноги. Спасатели домкратами подняли плиту, освободили мужчину и передали его медикам. Его доставили в больницу с травмой ноги. TUT.BY
Под Волковыском погиб мотоциклист-бесправникВ субботу около полуночи 29-летний водитель «ММВЗ» ехал с 30-летним пассажиром по деревне Бискупцы со стороны Волковыска. На закруглении дороги он неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. Там опрокинулся. Водителя и пассажира увезли в больницу. Водитель там умер. И тот, и другой были без шлемов. У мотоциклиста никогда не было прав. Мотоцикл был не зарегистрирован и не застрахован. TUT.BY
На МКАД в аварии пострадали женщина и ребёнокУтром в субботу, 24 апреля, на МКАД водитель «Ауди» резко затормозил, по его словам, из-за «Тойоты», которая резко перестроилась в его полосу. В «Ауди» врезался грузовик «МАЗ». 28-летняя пассажирка «Ауди» и её 5-летний ребёнок с травмами попали в больницу. TUT.BY
В Минском районе в аварии погибли два человекаВечером в субботу 34-летний житель Логойска ехал по трассе в Минском районе. Он не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, врезался в ограждение и дорожные знаки. Водитель и пассажир погибли. Ещё один 30-летний пассажир — в больнице. TUT.BY
Люди погибли на пожарах
- Около 7 утра 24 апреля горела хозпостройка в частном дворе в а/г Дитва Лидского района. Погибли неработавшие граждане, которые самовольно проникли в постройку.
- Около 9.20 24 апреля в Осиповичах горел жилой дом. Погибшим найден 54-летний гость хозяина дома. МЧС