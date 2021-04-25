Происшествия на выходных: рабочего придавило плитой

В Солигорском районе в ДТП пострадали 7 человек

Вечером в пятницу 23 апреля возле деревни Раховичи Солигорского района 34-летний водитель «Лады Ларгус» на закруглении дороги не справился с управлением.

Он выехал на «встречку» и столкнулся с «Рено Меган» под управлением 48-летнего солигорчанина. 7 человек ранены. В больницу попали оба водителя, один пассажир «Рено» и 4 пассажира «Лады». ГАИ Минской области

В Гомельском районе рабочего придавило железобетонной плитой

Под Волковыском погиб мотоциклист-бесправник

На МКАД в аварии пострадали женщина и ребёнок

В Минском районе в аварии погибли два человека

Люди погибли на пожарах

Около 7 утра 24 апреля горела хозпостройка в частном дворе в а/г Дитва Лидского района. Погибли неработавшие граждане, которые самовольно проникли в постройку.

Около 9.20 24 апреля в Осиповичах горел жилой дом. Погибшим найден 54-летний гость хозяина дома. МЧС

Утром 24 апреля в урочище Боровая в Гомельском районе 35-летний рабочий убирал помещение от строительного мусора. На него упала железобетонная плита и зажала ноги. Спасатели домкратами подняли плиту, освободили мужчину и передали его медикам. Его доставили в больницу с травмой ноги.В субботу около полуночи 29-летний водитель «ММВЗ» ехал с 30-летним пассажиром по деревне Бискупцы со стороны Волковыска. На закруглении дороги он неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. Там опрокинулся. Водителя и пассажира увезли в больницу. Водитель там умер. И тот, и другой были без шлемов. У мотоциклиста никогда не было прав. Мотоцикл был не зарегистрирован и не застрахован.Утром в субботу, 24 апреля, на МКАД водитель «Ауди» резко затормозил, по его словам, из-за «Тойоты», которая резко перестроилась в его полосу. В «Ауди» врезался грузовик «МАЗ». 28-летняя пассажирка «Ауди» и её 5-летний ребёнок с травмами попали в больницу.Вечером в субботу 34-летний житель Логойска ехал по трассе в Минском районе. Он не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, врезался в ограждение и дорожные знаки. Водитель и пассажир погибли. Ещё один 30-летний пассажир — в больнице.