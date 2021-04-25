Супруги вырастили своих детей, а потом усыновили семерых братьев и сестер, чьи родители погибли в автокатастрофе

Пэм и Гари Уиллис из Калифорнии не собирались усыновлять детей, поскольку у них уже было пятеро своих. Но женщина случайно увидела в сети историю семи братьев и сестёр, родители которых погибли в автокатастрофе. И её сердце не выдержало.

Пэм и Гари Уиллис были счастливыми родителями пятерых детей, которые уже выросли и покинули родительский дом. Больше детей пара не планировала, поскольку Пэм Уиллис было 49 лет, а Гарри — 52. Но однажды женщина наткнулась на новость о семи братьях и сёстрах, которые очень нуждались в ласке и тепле. Они потеряли своих родителей в ужасной автокатастрофе и уже больше года жили в приемных семьях. Пэм поняла, что хочет стать их мамой.

— Они так долго были в разных семьях. И я понимала, что вряд ли кто-то сможет усыновить их всех вместе. А у нас был дом с пустыми детскими спальнями, поскольку все наши птенцы покинули свои гнезда. Может, они как раз освободили место для новых детей, — поделилась в своем блоге Пэм.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pam Willis (@second.chance.7)

Пэм показала эту новость своему мужу. На удивление женщины он отреагировал так же, как и она: «Я думала, что Гари скажет мне, что я чокнутая, поскольку мы как раз собирались уйти на пенсию. Но он почувствовал то же самое, что и я», — призналась американка.

Сразу же после разговора супруги позвонили по номеру, указанному в конце истории. Но там им сказали, что по поводу детей поступило множество звонков. Женщина не сдалась: каждую неделю она звонила в службу усыновления, чтобы показать, насколько сильно она хочет забрать домой этих детей.

И вскоре семье Уиллис сообщили, что именно их выбрали в качестве приёмных родителей. Пара прошла процедуру усыновления и забрала детей домой: Аделино (15 лет), Руби (13 лет), Алисию (9 лет), Энтони (8 лет), Обриэллу (7 лет), Лео (5 лет) и Ксандера (4 года).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pam Willis (@second.chance.7)

Как оказалось, покойные родители этих детей боролись с зависимостью, поэтому семья часто жила в домах для бездомных, а дети голодали. Из-за такого сложного прошлого дети с опаской относились к новому дому:

— Я думаю, они не сразу поверили, что мы настоящие. Им казалось, что мы тоже скоро пропадём. Я понимала, что трудно доверять, когда у тебя столько всего отняли. Например, 13-летняя Руби даже не знала, что значит быть ребёнком. В очень юном возрасте она стала матерью для своих братьев и сестер, — рассказывает Пэм.

Первое время дети очень беспокойно спали. «Однажды ночью в нашу комнату зашла 7-летняя Обриэлла. Я спросила ее: «Тебе приснился плохой сон?» А она ответила: «Нет, я просто хотела убедиться, что ты всё ещё здесь».

Несмотря на трудности, пара быстро нашла язык с приёмными детьми. Они почти сразу же стали называть их мамой и папой. А самый старший мальчик Аделино недавно сказал Пэм: «Спасибо за то, что ты подарила нам эту жизнь». Женщина считает, что это самое ценное, что могут услышать приёмные родители.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pam Willis (@second.chance.7)

Спустя некоторое время семья даже решила провести символическую церемонию усыновления. На ней присутствовали родные дети супругов, которым уже от 20 до 32 лет. Они поддержали своих родителей в принятом решении.

Пэм и Гарри очень гордятся своим поступком и радуются тому, что однажды увидели ту печальную новость: «Эти дети дали нам второй шанс стать родителями, а мы стали для них вторыми мамой и папой. Мы ни разу не оглянулись назад с того дня, как забрали их домой, и никогда не сомневались, что все делаем правильно», — написала женщина в блоге.