Историю‚ которая произошла в субботу‚ 24 апреля‚ рассказала Анастасия Туровец‚ волонтёр группы помощи животным «ХвостИКиby Слуцк».

Реклама

«Когда мне позвонила девушка‚ у которой на передержке живёт наша Джина, я еле поняла о чём речь‚ — написала Анастасия Туровец. — Человек был в такой истерике, что за рыданиями я слышала только обрывки слов. У меня была возможность поскорее к ней приехать.

⠀

Марина вечером была во дворе своего дома, услышала истошный вопль собаки. Не далеко дорога, подумала, что собаку сбила машина. Вопль повторился, собаки во дворе стали лаять и выть. Марина побежала в сторону откуда раздавался страшный звук.

То, что она увидела не укладывалось в голове. Мужчина молотком бил по голове собаку привязанную к дереву. Марина стала орать и ругаться. Мужик растерялся и быстро ушёл.

Фотографии Анастасия Туровец 1 из 4

Собака сидела поджав хвост, по морде текла кровь. Марина узнала эту собаку. Часто проходила мимо двора‚ где она жила. Собака красивая, с разными глазами. Один — голубой, второй — карий.

Потом мы вызвали милицию. Мужика нашли и привезли к этому месту. Три месяца назад собака придушила пару соседских кур. Сосед сказал: или деньги‚ или убери собаку. Решил убрать собаку. Теперь будет уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Девочка, молоденькая, никакой агрессии. Отвязали от дерева, а она стала всем руки лизать. Сейчас Герда (так зовут собаку, но имя мы ей дадим другое) на передержке у очень хорошей семьи. Ранки осмотрели, повреждена кожа, кости вроде целы. Сегодня покажем врачу".

Анастасия Туровец пояснила «Кур‚еру"‚ что собака была привязана рядом с площадкой разгрузки лесовозов‚ как ехать в сторону Селище после конечной остановки второй поворот налево.