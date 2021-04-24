«Устал расписываться за передачи». Андрей Крот вышел из Слуцкого ИВС, друзья и семья встретили его с цветами

Ближе к полудню 24 апреля на волю вышел случчанин Андрей Крот. Напомним, что его задержали 25 марта дома и судили по статье 24.23 КоАП. Причина — герб «Погоня» и три бело-красно-белые снежинки на окнах.

Судья Александр Шутко назначил Андрею 30 суток ареста. Весь срок он отбыл в Слуцком ИВС.

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Андрей Крот сказал «Кур'еру» об условиях в ИВС так: «Это смешно было. Они чудили там: этот свет, эти доски, „белья нет“. Ну, это прикольно. Ну, всё хорошо. Это зафиксировано всё, скажем так».

По словам Андрея, чувствует он себя замечательно, хотя накануне вечером немножко простудился. В ИВС он получал письма и много передач. «Кошмар, эти передачи мы там по всем „хатам“ [раздавали]. Я устал расписываться за них и думать, куда их девать».

Днём раньше, 23 апреля, вышел из ИВС задержанный перед Днём воли Владимир Кульбицкий. Его тоже встречали близкие.

Добавлено в 14.12: Жена Андрея Крота сообщила, что у него сегодня юбилей — 50 лет. Поэтому было так много цветов.

Как встречали Андрея Крота:

Ранее Андрей Крот участвовал в съёмках документального фильма «Кур'ера» «Цепи и цепочки», посвящённого событиям в Слуцке после выборов 9 августа 2020 года.