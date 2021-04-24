«За кого в деревне замуж выходить?». Что волнует сельчан из Слуцкого района

Корреспондент «Кур'ера» съездил в деревни Середняки, Безверховичи и Шаловичи Слуцкого района и поговорил с пенсионерами о жизни. Они рассказали о том, чего им не хватает и вспомнили, как тяжело трудились в молодости.

Татьяна, деревня Середняки

Александр, деревня Безверховичи

В Середняках живу уже 60 лет, с тех пор как замуж вышла. Всю свою сознательную жизнь работала в колхозе. Нормы тогда были ого-го! По три гектара бураков на человека. Когда у меня появились дети, я брала их с собой. Они маленькие, с мотыжками, помогали мне полоть, как могли. А потом же ещё руками это всё выбрать надо было. И лён был. Тоже нормы давали. На 20 га 30 человек ставили. Нужно было его прополоть, а потом вырвать руками, связать в пуки, поставить. Руками выбивали этот лён, складывали его на покрывала, которые из дома брали. Ничего тогда колхоз не предоставлял, всё своё, кроме мешков. И сами грузили на возы.А если какая доярка заболела, то я шла вместо неё на ферму. Тогда всё руками выдаивали. Было очень тяжело. 44 года в колхозе проработала.Я родился в Безверховичах. Но жил в городе, мы там квартиру получили, детей вырастили. В 2001-м я вернулся назад, в отчий дом. В деревне тихо, свежий воздух. Автолавка ездит часто. Только вот ассортимент оставляет желать лучшего. Иногда даже нет выбора круп. Но, несмотря на это, живётся нам хорошо, пенсий достаточно.

Мы с женой инвалиды. Жена второй группы, я — третьей. Однако это не мешает что-то мастерить, выращивать. Мы своими руками для внуков во дворе организовали детскую площадку, батут каждый год ставим. Из хозяйства сейчас только куры. Для большего уже здоровья нет. А прошлым летом мы заняли первое место в соревновании на «Лучшее подворье» в номинации «Цветочный мир».

Для Слуцка у меня отдельное пожелание! Пожалуйста, помойте светофоры! Не видно — зелёный или красный горит…

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Инна, деревня Шаловичи

Хорошо в деревне, коммуникаций только нет. Это, конечно, очень неудобно. Но мы привыкли. Два-три ведра воды принести несложно. Стирки мало. А если надо, то водички нагрела, стиральную доску достала и очень быстро справилась. А ведь я помню времена, когда на речку стирать всё носили.

В деревне раньше после школы сразу работать шли в колхоз — кто на ферму, кто полеводом. А после работы домой приходишь, а в сарае коровы, свиньи, птица. И с ними ещё управиться надо. А сейчас даже кур не все держат. Кукуем тут с мамой вдвоём. Семьёй не обзавелась. Да и за кого в деревне замуж выходить? Либо за алкаша Ваську, либо одной быть. Я выбрала последнее. Зачем, чтоб мне нервы кто-то трепал?

Из деревень поэтому и бегут, чтобы жизнь свою устроить.

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