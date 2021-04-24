У каждого из нас в жизни периодически наступает момент, когда на экране всплывают финальные титры последнего эпизода любимого шоу, и что смотреть дальше — совершенно непонятно. Чтобы помочь вам как можно скорее заполнить эту тоскливую пустоту и вновь с увлечением смотреть на развитие событий захватывающей истории, приводим ниже список лучших сериалов.

1. «Клиент всегда мёртв»

Сериал дебютировал в 2001 году и продолжался пять сезонов, рассказывая историю семьи, которая управляет похоронным бюро в Лос-Анджелесе.

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Как следует из названия, это шоу о смерти, и, действительно, каждый эпизод начинается с изображения окончания жизни человека, похоронами которого займется бюро.

У шоу также один из лучших финальных эпизодов в истории телевидения, и это ещё одна веская причина добавить его в список топ-сериалов.

2. «Вице-президент»

Одна из лучших телевизионных комедий XXI века, «Вице-президент» — очень бунтарский сериал. Джулия Луис-Дрейфус играет вице-президента Соединенных Штатов Селину Майер, которая изо всех сил пытается найти что-то значимое в своей в основном церемониальной роли.

Но то, что начиналось как сатира, вскоре стало реальностью, поскольку те самые действия, казавшиеся диковинными и смешными в «Вице-президенте», начали происходить в реальной политике США.

Шоу отлично справляется с тем, чтобы сохранить историю интересной и захватывающей, постоянно меняя роль Майер в течение семи сезонов.

3. «Барри»

Трудно точно описать, что такое «Барри». Можно разве что сказать, что это просто отличное повествование. Это также своего рода мрачная комедия, но при этом и драма. Происходящее кажется реальным, и шоу заставит тебя иногда плакать, а временами смеяться.

Билл Хейдер является соавтором, сценаристом, режиссером и звездой сериала, играя заглавную роль Барри, киллера, которому надоела эта профессия, и он решил попробовать построить карьеру актёра.

Он начинает брать уроки актерского мастерства у харизматичного учителя (Генри Уинклер), но быстро обнаруживает, что оставить прошлое позади не так-то просто.

4. «Прослушка»

Блестящий сериал «Прослушка» поднимает темы наркопреступности и коррупции, исследуя эти проблемы на всех мыслимых уровнях, причем конкретная область внимания меняется каждый сезон.

Первый сезон посвящён кварталу многоквартирных домов в трущобах, где проводится большая часть операций вора в законе Эйвона Барксдейла. Сезон «два» переезжает в доки, показывая преимущественно белое рабочее сообщество, точно так же погрязшее в наркотиках.

А затем мы видим бюрократическую сторону, когда смелый капитан полиции пытается легализовать торговлю наркотиками в одном из районов, чтобы снизить уровень преступности. В дополнение к тому, что это удивительно захватывающая история, в «Прослушке» немало харизматичных актеров, превращающими каждого героя в отлично изображенного персонажа.

5. «Хранители»

Было достаточно дерзко пытаться адаптировать знаковый комикс писателя Алана Мура и художника Дэйва Гиббонса, но создать сиквел 30 лет спустя, который коренным образом изменит аспекты оригинальной работы? В мире комиксов это близко к богохульству.

Однако «Хранители» получились крутыми, причём на нескольких разных уровнях. Возглавляемое мощным выступлением Реджины Кинг в роли бдительной Сестры Ночи, шоу умудряется обсудить сверхчеловечески несправедливый расовый разрыв во всей американской истории, при этом радуя закрученным сюжетом.

Одним словом, в итоге получилось что-то крайне необычное и завораживающее.

6. «Игра престолов»

«Игра престолов» — это одна из тех вещей, которые случаются только раз в жизни, подобные, например, празднованию своего 18-го дня рождения или полета над действующим вулканом.

Все в мире взахлеб обсуждали это шоу на протяжении нескольких лет, и последний сезон, наконец, завершил эпическую историю. И хотя не все остались довольны, это было что-то!

Как бы вы не относились к крайне противоречивому финальному сезону, стоит признать, что «Игра престолов» сумела схватить зрителей за горло и отказывалась отпускать почти целое десятилетие.

Другого такого эпического сюжета на телевидении не увидишь, его просто нет.

7. «Клан Сопрано»

Пожалуй, в истории телевидения нет ничего подобного «Клану Сопрано», крестному отцу нашего современного телевизионного бума. Дэвид Чейз довёл гангстерскую эпопею до сугубо личного уровня, превратив преступников в народных героев, за которыми хочется наблюдать без остановки.

Ведущий актер Джеймс Гандольфини в роли Тони Сопрано — настоящий гений актерской игры. Гандольфини может напугать тебя до смерти тем, как агрессивно он дышит через нос, но при этом ты невольно привязываешься к его персонажу, даже когда он становится все более противным с каждым сезоном.

Босс мафии Тони Сопрано болезненно уязвим, и его сеансы с терапевтом Дженнифер Мелфи (Лоррейн Бракко) неизменно вызывают восхищение.

8. «Наследники»

Испытания и невзгоды чёрствого, амбициозного и иногда весёлого клана Рой, показанные зрителям в течение двух сезонов «Наследников», являются одними из самых захватывающих из историй, рассказанных на телевидении в последнее время. Нетрудно начать ненавидеть Роев за их привилегии убер-богатой семьи, но и полюбить их тоже легко.

«Наследники» — своего рода современный «Король Лир» — повествуют о могущественном, но стареющем главе международного медийного конгломерата Логане Рое (Брайан Кокс), который пытается короновать одного из своих четырех детей — Кендалла (Джереми Стронг), Шивон (Сара Снук), Романа (Киран Калкин) и Коннора (Алан Рак) — как достойного преемника.

Наблюдение за тем, как главные герои пытаются оставаться союзниками, одновременно ставя друг другу палки в колеса, создает дьявольски хорошее шоу, которое сразу же засосет тебя с самого первого эпизода.

9. «Мир Дикого Запада»

«Мир Дикого Запада» планировался как «следующий хит» после «Игры престолов», и хотя шоу, безусловно, имеет успех, для некоторых зрителей это не очень легкоусвояемое зрелище.

Это научно-фантастический сериал, полный замечательных идей, которые зачастую хорошо реализуются, но даже если ты обнаружишь, что разочарован или сбит с толку повествованием, трудно устоять перед желанием узнать, что произойдёт дальше.

Основанный на одноименном фильме, «Мир Дикого Запада» рассказывает о будущем, в котором был построен тематический парк — в нём люди могут взаимодействовать с роботами, запрограммированными быть их друзьями, злодеями и романтическими компаньонами.

Главный вопрос шоу — «существует ли свободная воля?» — актуален не только для людей, но и для роботов, у которых начинает появляться собственное сознание. Этот сериал не боится обсуждать сложные вопросы и может похвастаться большим количеством неожиданных поворотов сюжета, которые трудно сосчитать.

10. «Настоящая кровь»

Вызывающий привыкание. Нелепый. Сочный. Безумный. Это лишь некоторые из определений, которые можно было бы использовать для описания «Настоящей крови».

В течение семи сезонов сверхъестественный сериал следил за похождениями 173-летнего вампира Билла, влюбившегося в смертную девушку по имени Сьюки, и калейдоскопом красочных персонажей, населявших декорации шоу.

И хотя не каждый эпизод был захватывающим, во время просмотра ты вдруг обнаружишь, что уже не в силах остановиться. «Настоящая кровь» — это причудливая смесь великого, хорошего, плохого и ужасного, но есть в ней что-то привлекательное и на самом базовом уровне. И нет, это не яркие постельные сцены, хотя и их хватает.

11. «Большая маленькая ложь»

Действие этого нашумевшего сериала в стиле «Кто же это сделал?!» разворачивается в Монтерее — одном из самых богатых районов Калифорнии. Сериал начинается с того, что нам сообщают, что на школьном мероприятии было совершено убийство, но не говорят, кто в нем замешан.

Затем история разворачивается во флэшбэке, и мы знакомимся с основными героинями: Мадлен (Риз Уизерспун), Селестой (Николь Кидман) и Джейн (Шейлин Вудли), тремя матерями, воспитывающими маленьких детей в убер-богатом сообществе.

Захватывающая тайна убийства не будет давать тебе покоя до самого конца. Но одна из причин, сделавшая «Большую маленькую ложь» такой популярной, — это то, что шоу постепенно очеловечивает персонажей. Мадлен и Селеста начинают сериал как невыносимые снобки, но, по мере того как проводим с ними больше времени, мы узнаем, что Мадлен на самом деле — удивительный человек, а Селеста, по сути, является пленницей своего жестокого социопатического мужа Перри (Александр Скарсгард).

Джейн — «белая ворона», мать-одиночка из среднего класса, которая только что переехала в Монтерей и страдает от какой-то тайной травмы. Мадлен и Селеста решают взять Джейн под своё крыло, и после этого начинается что-то странное.

Актёрская игра в сериале на высшем уровне, особенно в исполнении Кидман, Скарсгарда и Лоры Дерн, которая играет одну из самых неприятных героинь по имени Рената Клайн (кстати, даже она становится более человечной по мере развития шоу).

Первоначально задуманное как мини-сериал, шоу получило неожиданный второй сезон, который ещё сильнее подливает масла в огонь. Мало что доставляет большее удовлетворение, чем хорошо рассказанная история о какой-то тайне, и «Большая маленькая ложь» делает это абсолютно мастерски.

12. «Настоящий детектив»

Первый сезон этой чрезвычайно слабо связанной антологии по-прежнему является её кульминацией, поскольку творческий союз писателя Ника Пиццолатто и режиссера Кэри Фукунаги привёл к запоминающейся, захватывающей и жуткой детективной истории длиной в сезон, которая была блестяще отыграна мощным дуэтом Вуди Харрельсона и Мэттью МакКонахи.

Каждый сезон имеет новую центральную тайну, новых ведущих детективов и новую обстановку. Сезон номер «два» страдает от чрезмерно сложного сюжета и отсутствия влияния Фукунаги, но третий сезон — это хорошее возвращение к форме с феноменальным выступлением Махершалы Али.

По крайней мере, вы просто обязаны посмотреть первый сезон, который является не только одним из лучших в истории телевидения, но и помог начать тенденцию прихода в сериалы режиссеров художественных фильмов.

13. «Кремниевая долина»

Создатели «Кремниевой долины» должны получить какую-то медаль за то, что в течение шести лет блестяще высмеивали технологическую индустрию. Поскольку высокие технологии проникают в нашу жизнь все сильнее и сильнее, и мы отдаем свою судьбу в руки асоциальных чудаков с манией величия, нам нужна была острая сатира, подобная «Кремниевой долине», чтобы снять покров мистики с Больших технологий.

История рассказывает про Ричарда Хендрикса (Томас Миддлдитч), нервного программиста, который натыкается на ценный алгоритм сжатия и решает создать свою собственную компанию.

В то время как повествование каждого сезона может быть немного цикличным, юмор всегда удивителен благодаря превосходному сценарию и потрясающей актерской игре.

14. «Чернобыль»

Большинству зрителей не потребовалось много времени, чтобы понять, что они смотрят настоящий шедевр, когда весной 2019 года состоялась премьера «Чернобыля».

Режиссер Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мэйзин блестяще инсценировали историю трагедии на Чернобыльской АЭС, подробно объяснив, как вышел из строя ядерный реактор, и как правительство не смогло защитить своих граждан, отказавшись признать серьезность ошибки.

И хотя актерский состав «Чернобыля» не может похвастаться громкими именами, но он абсолютно звёздный по всем направлениям. Конечно, смотреть сериал непросто, но это однозначно стоит как-нибудь сделать.