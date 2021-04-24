Быстро, доступно, экологично. В Калифорнии хотят построить район, где все дома напечатают на 3D-принтере

В калифорнийском городке Ранчо-Мираж возведут квартал, где все дома напечатают на 3D-принтере. Его постройкой займётся компания Mighty Building. Об этом сообщает Playboy, ссылаясь на издание Business Insider.

Площадь квартала составит примерно 20 тысяч квадратных метров, на которых появятся 15 сборных построек из специального материала. В каждом доме будет по три спальни и две ванные комнаты.

Таким образом, площадь самих зданий составит 134 квадратных метра, не считая пристроек в 65 квадратных метров, где будет ещё два спальных места и ванная. При этом у каждого дома на заднем дворе появится бассейн и терраса. В домах установят системы циркадного освещения и контроля качества воздуха и воды. Кроме того, они будут получать электричество от солнечных батарей.

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Строительство проекта должно закончиться к весне следующего года и оценивается в 15 миллионов долларов.

«Это будет первая практическая реализация нашего видения будущего жилья, способного быть развернутым быстро, доступно, экологично, дополняя при этом окружающие районы с позитивной динамикой», — заявил Алексей Дубов, соучредитель компании.