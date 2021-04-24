Эхо недели: желающих в Слуцке прививают от COVID-19, Андрей Крот вышел из ИВС, в Беларуси запретили «Нивею»

На этой неделе случчане записывались на прививку от коронавируса, продолжали обсуждать азиатские магазины и городские проблемы. В Беларуси запретили «Шкоду» и «Нивею». А Андрея Крота встретили из ИВС.

В городе и районе

Слуцкая ЦРБ стала записывать всех желающих на прививки от COVID-19.

всех желающих на прививки от COVID-19. В 11-м городке продолжит работать отделение Белагропромбанка. Здание, в котором оно находится, недавно продали, но новый владелец тоже сдал помещение банку. А в центре города появился бесконтактный банкомат БПС-Сбербанка. В него можно не вставлять карточку.

Улицу Ивановского в микрорайоне «Чехова» ремонтируют. Движение автотранспорта ограничат до конца июня. Почитайте, как обновят улицу и как во время реконструкции улицы будут ходить автобусы.

улицу и как во время реконструкции улицы автобусы. «Конский» мост в Слуцке тоже, вероятно, требует ремонта: люди говорят, что он накренился. А в центре города разобрали детскую площадку. Она была уже сломана.

На Магистральной задерживается на 5 месяцев заселение нового дома. Ждут решения облисполкома.

на 5 месяцев заселение нового дома. Ждут решения облисполкома. Продолжается расселение барака на Вечеркевича. Кроме прочих жильцов, там живёт большая ромская (цыганская) семья. Узнали, что теперь с ними будет .

. Слуцкую криминальную милицию возглавил Виталий Алешко . До этого он был начальником уголовного розыска. На эту должность теперь назначен Александр Козловский .

. До этого он был начальником уголовного розыска. На эту должность теперь назначен . В прошлую пятницу «Кур'ер» провёл в PizzaSmile премию «Instagram года #Слуцк». Читайте здесь , кто победил, а здесь — отзывы про мероприятие. Фотограф Валерий Альховик сделал большой фоторепортаж с премии.

, кто победил, а — отзывы про мероприятие. Фотограф Валерий Альховик сделал большой с премии. В субботу, 24 апреля, вышел из Слуцкого ИВС Андрей Крот, задержанный в День воли. Он отбыл под арестом 30 суток. Семья и друзья встретили его цветами и объятиями. А он рассказал «Кур'еру», как себя чувстсвует.

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О тех, кого с нами нет

На этой неделе «Кур'ер» написал о двух случчанах, которых с нами больше нет. 15 апреля умер Фёдор Пацикалик, которого многие в городе знали, потому что он работал контролёром в автобусном парке. Также недавно ушёл из жизни Николай Сильвестров — геолог, который отдал 45 лет жизни Слуцкой геологоразведке.

Политика

Telegram-канал BYPOL судом признан экстремистским. МВД предупреждает, что теперь за публикацию (репост) информации из этого канала предусмотрены административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

В Беларусь запретили ввозить и продавать здесь продукцию «ŠKODA AUTO» и «NIVEA». Прочитайте, что ещё.

Экономика

Стало известно, какие предприятия Слуцка в 2020 году сработали в прибыль, а какие — в убыток. Лукашенко подписал указ, дающий право вводить валютные ограничения вплоть до запрета на все операции.

Происшествия

Под Волковыском 16 апреля 32-летний рабочий ремонтировал кормовой измельчитель на предприятии. В какой-то момент ногу мужчины затянуло внутрь . Его увезли в больницу без сознания.

. Его увезли в больницу без сознания. Ночью во вторник, 20 апреля, на трассе под Слуцком водитель сбил оленя. ГАИ ищет свидетелей.

свидетелей. В Солигорске в четверг 8-летний мальчик застрял в беговом барабане. Его доставали спасатели.

Почитать и посмотреть

Наша Александра Шагойко из очередной поездки по деревням привезла историю неунывающего Николая Грицкевича. В 88 лет он поёт, танцует, играет на гармошке, ухаживает за садом и держит пчёл. И это не всё. Почитайте сашины рассказы про посёлок, в котором живут два человека и пёс, и про пенсионеров из Середняков, Безверховичей и Шаловичей.

Зарисовки про городскую жизнь нравится делать внештатному автору «Кур'ера» Александру Шелехову. На этот раз он сфотографировал почтовые ящики, которыми пользуются жители частного сектора в Слуцке.

Случчане с инвалидностью по зрению на «Ямполе» играют в настольный теннис. Не обычный, а специальный — шоудаун. Наша Елена Бадьина тоже попробовала.

Газета «Кур'ер» опубликовала внутренний документ редакции. Это — утверждённый и заверенный список пицц, которые мы любим.

Мнения

Случчане на этой неделе продолжали делиться мнениями в «Народных новостях» и в соцсетях «Кур'ера». Которую неделю не утихает дискуссия об «азиатских» магазинах. Случчанка Татьяна пожаловалась на ямочный ремонт, после которого много камешков. Екатерина рассуждает, что медицина-то у нас бесплатная, но за качественные услуги приходится платить.