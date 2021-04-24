Поездка с ребёнком за границу. Юристы о том, когда надо разрешение на выезд

Многие родители думают, что для выезда за рубеж с ребёнком нужны только билеты и паспорта. Но это не всегда так. О ситуациях, когда может потребоваться специальное разрешение, рассказали Алеся и Максим Терешковы, адвокаты Минской областной коллегии адвокатов.

1. Ребёнок собирается на море с бабушкой. Нужно ли разрешение родителей?

— Когда ребёнок выезжает за пределы Республики Беларусь с дедушкой и бабушкой, им необходимо иметь при себе разрешение на выезд обоих родителей. Если один из законных представителей, допустим, отец противится выезду несовершеннолетнего, то мать ребёнка имеет право обратиться в суд с заявлением о возможности выезда несовершеннолетнего без согласия другого представителя.

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2. Один из родителей хочет съездить с ребенком за границу. Нужно ли разрешение второго?

— Если нет ограничений, установленных судом, а между родителями отсутствуют брачный договор или иное соглашение, где была бы прописана обязательность разрешения на выезд, то согласие второго родителя не требуется.

3. Мать собирается уехать с ребёнком в другу страну на ПМЖ. Надо ли согласие отца?

— Эта ситуация отличается от предыдущей, здесь надо исходить от обратного. Если между родителями нет каких-либо письменных соглашений о том, что они не возражают против выезда ребёнка за границу на постоянное место жительства, то придётся такое разрешение оформлять. Если один из родителей против, второй вправе обратиться в суд и подать иск о возможности выезда без согласия второго законного представителя.