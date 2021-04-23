ТОП-5 самых дорогих коттеджей Слуцка, которые продаются. Как они выглядят

«Кур'ер» сделал подборку самых дорогих домов, которые сейчас продаются на рынке недвижимости в Слуцке. Посмотрите, как они выглядят.



1. Дом с магазином за $ 358 тыс.

Продаётся жилой дом с магазином по улице Ленина. За него просят 929 520 рублей ($ 358 тыс. по курсу Нацбанка). Общая площадь здания 398 м2, площадь магазина 126,8 м2. Площадь земельного участка — 0,15 га. Есть два гаража.

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2. Дом с магазином за $ 200 тыс.

За трёхэтажный кирпичный дом на улице Стародорожской просят 518 940 рублей ($ 200 тыс. по курсу Нацбанка).

Владелец описывает своё имущество так: «Коттедж для VIP, водоём/река рядом, живописное место, баня, гараж, беседка, ландшафтный дизайн, сад, хоз. постройки, мебель, камин».

3. Дом за $ 137 тыс.

За двухэтажный дом на 3-м переулке Урицкого просят 355 474 рублей ($ 137 тыс. по курсу Нацбанка).

Владелец дома так его описывает: «Хорошее месторасположение. Дом абсолютно готов для проживания. 5 комнат, просторная кухня, 2 санузла, сауна, прачечная, гараж с механической роллетой и электроприводом, большая терраса. Наружная отделка выполнена с учётом всех климатических и эстетических факторов! По периметру уложена тротуарная плитка. Ровный, ухоженный земельный участок, огороженный металлическим забором. На участке сортовые яблони, черешня, клубника, розарий, цветы».

4. Дом за $ 115 тыс.

За дом на улице Криничная просят 298 391 рублей ($ 115 тыс. по курсу Нацбанка).

«Продаётся двухэтажный дом с прекрасным видом на пруд, — пишет продавец. — С выведенной площадью под торговый объект в цокольном этаже 60м², дом сдан в эксплуатацию в 2005 году, территория благоустроена».

5. Дом за $ 100 тыс.

За двухэтажный дом, адрес которого не указан, просят 258 200 рублей ($ 100 тыс. по курсу Нацбанка).

Описание продавца: «Продается комфортный коттедж со всеми удобствами. Газ, центральная вода, канализация. Три спальни и зал. Кухня, гардероб, хозяйственная комната, сауна, большая веранда, можно сделать зимний сад. Два санузла, на первом и втором этажах. Ремонта не требуется, можно сразу заезжать. Молодой ухоженный сад, большое ореховое дерево, виноград, кустарники, беседка. Кирпичные сарайчики, место для кур и брудер для цыплят, вольер. Все ухоженно. Живописное тихое место. Перед домом много места, нет противоположной улицы, протекает небольшая речушка напротив дома. Рядом школа, почта, магазин. До Минска идёт прямая дорога. Расстояние 95 км».